Április 8-án vasárnap semmi mást nem lehetett hallani, olvasni, látni, mint hogy az összes politikus, sajtómunkás, híres ember amellett kampányol, hogy mindenki menjen el szavazni. Régi, de azóta bebizonyosodott, hogy téves közbölcselet volt, hogy a magas részvétel mindenképpen a kormánypártok bukását hozza. A szakembereknek, elemzőknek és még a politikusoknak is nagy meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy a Fidesz harmadszor is kétharmados győzelmet aratott.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke, Hadházy Ákos, az LMP alelnöke, az Együtt elnöksége, az MSZP elnöksége elismerte a vereséget, szinte azonnal levonta a következtetést, és lemondott. Szó sem volt arról, hogy vitatnák az eredményeket vagy a választás tisztaságát.

Két napnak kellett eltelni, hogy mint a suttogó propaganda, a legkisebb, de legagresszívabb ellenzéki erők, Gulyás Márton és csapata terjeszteni kezdje, hogy a választást elcsalták. Bár az EBESZ, vagyis az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet is azt állapította meg, hogy a választások tisztán és probléma nélkül zajlottak le - amely szakvéleményt egyébként mindenki legitimnek tartott, hiszen senki nem kérdőjelezte meg az EBESZ állásfoglalását - most azt próbálják elhitetni az ellenzéki szavazókkal, hogy mégis csalás történt, és az utcára hívják a csalódott ellenzéket.

Nem szabad most bedőlni a provokátorok hívó szavának, akik Soros György utasítására utcára vinnék az embereket. Ugyanis ez nem egy demokratikus, békés demonstrációnak készül, hanem sokkal inkább az a céljuk, hogy káosz legyen. Így vagy úgy, de káosz. Káosz lett volna akkor is, ha ők nyerik a választást, ugyanis nem tudtak volna megegyezni arról, hogy ki üljön a bársonyosabb széken. Ha már úgy nem jött össze, megpróbálják a káoszt a parlamenten kívülre, az utcára vinni. Nem egy ügyért tüntetni, hanem saját érdekeiket érvényesíteni. Ugyanis Soros Györgynek az a jó, ha egy országban káosz van. Erre volt jó neki az ukrán káosz, a bevándorlás okozta káosz és erre lenne jó neki, ha minél többen az utcára vonulnának. Soros György elégedetlen és káoszt akar. De ez a káosz nem az ország érdekeit szolgálja. Sem a tüntetések. Utcán demonstrálva nem születik új ellenzék. Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a tüntetéseken nem volt képes megszületni egy új ellenzéki erő, új gondolatok, ahogy erre most sem lehet számítani. Káoszban ugyanis nem lehet építeni, mert nem hoz mást, csak bábeli zűrzavart.