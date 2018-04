Egyre egyértelműbbé válik, hogy a haladó média már soha nem lesz hajlandó relativizálás nélkül átvenni a Soros-hálózat működéséről szóló híreket. Pedig ezzel kapcsolatban sorra kerülnek elő a bizonyítékok. Míg a kormányoldalt támadó kamuhíreket szívesen kritika nélkül átveszik, sőt, előszeretettel habosítják is még hetekig. Ezzel továbbra is támogatják azt a narratívát, hogy az ártatlan civileket a magyar kormány bűnbakká teszi. Ezzel szemben nem csak Magyarországon zavar egyre többeket a Soros-szervezetek tevékenysége, sok helyen már nyugaton is betelt a pohár.

A legfrissebb, NGO-kat (nem kormányzati szervezet) mentegető cikk az Indexen született meg, nem meglepő módon. Dezső András hosszan leírja, szerinte hogyan is történt a Migration Aid vezetőjének, Siewert Andrásnak a lebuktatása, aminek hangfelvételét később a Magyar Időkben közölték.

Dezső már a cikk elején azzal indít, hogy civilekről van szó, akiket az Orbán-kormány “kipécézett”. Többedszerre kell leírnunk, nem lehet a civil kategóriába sorolni ezeket az NGO-kat. Ezek kőkemény politikai nyomásgyakorló, érdekérvényesítő szervezetek, munkatársaik ebből élnek, nem civil meggyőződésből csinálják ingyen és bérmentve. Az a hivatásuk, bár erre senki nem adott nekik demokratikus felhatalmazást, hogy folyamatosan befolyásolják a közhatalom szereplőit. Ha kell, a közhangulat felkorbácsolással és mozgalom szervezéssel, ha kell, perlési politizálással, a jogértelmezés kifacsarásával. A legfélelmetesebb, hogy mindkét területen kiváló kiképzést kapnak, tudják, hogyan lehet a leghatékonyabban lázítani, és utcára vinni az embereket, és azt is milyen tanácsokat kell adni a bevándorlóknak, hogy kijátszhassák az európai országok jogrendszereit.

Nyugaton is egyre többen érzékelik, hogy valami nem kóser a milliárdos “filantróp” által támogatott NGO-k körül.

A Judical Watch amerikai konzervatív jogvédő szervezet éppen ezért beperelte az amerikai külügyminisztériumot, mondván, szeretnék már megkapni a Soros-szervezetek finanszírozásáról szóló dokumentumokat. Jelenleg három perük van folyamatban az amerikai külügyminisztérium ellen, valamennyi azt célozza: fény derüljön arra, hogy az Obama-kormányzat hogyan és milyen mértékben járult hozzá Soros külföldi tevékenységeinek finanszírozásához.

Közleményükben kifejtették, "George Soros milliárdosnak nulla segítségre van szüksége az adófizetők pénzéből szélsőbaloldali programjának külföldi terjesztéséhez. Itt az ideje, hogy az amerikaiaknak lehetővé tegyék a betekintést a Soros Nyílt Társadalom Alapítványainak közpénzből történt finanszírozására vonatkozó külügyminisztériumi dokumentumokba".

A Magyar Időkben mostanság több tényfeltáró cikk is megjelent arról, hogyan robbantották ki a Soros-szervezetek pár éve Ukrajnában a forradalmat, hogy aztán elfoglalják az új kormányzatot. Romániában már több mint tíz évvel ezelőtt hasonló eredményekre tettek szert.

Hasonló ügyekről számol be a Judical Watch amerikai szervezet is közleményében. Megjegyzik például, hogy az Egyesült Államok kormánya egy rakás Soros alapította szervezetet és projektet támogat Romániában, és például a Romániai Központ a Független Újságírásért nevű szervezet - amelyet a New York-i Nyílt Társadalom Alapítvány támogat - nemrégiben 17 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól. Emlékeztetnek arra is, hogy Laura Silber, a Nyílt Társadalom Alapítványok közpolitikáért felelős igazgatója 2017 februárjában elítélte a Balkán "illiberális kormányzatait", Macedóniát, Albániát és Romániát is, amiért fellépnek a Soros-NGO-k ellen.

De említést tesznek Kolumbiáról is, az amerikai szövetségi kormány egyik szervezete dollármilliókat utal a baloldali hírportálokat is támogató Soros-NGO-knak a dél-amerikai országban. Milyen érdekes, hogy nálunk is hasonlóan avatkozna be a sajtóba az amerikai kormány.