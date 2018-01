Benjamin Netanjahu nyári látogatása után ismét nem akárhonnan érkezett elismerő gesztus a magyarországi zsidóság helyzetét illetően.

"A hónap utolsó napjaiban Magyarországon tartották a Szochnut – Jewish Agency európai kiküldöttjeinek éves találkozóját. Ez alkalomból Budapestre látogatott a szervezet elnöke, Natan Sharansky is, aki kedd délelőtt találkozott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. A szovjet börtönöket megjárt, emberjogi tevékenysége miatt is nagy tekintélynek örvendő, oroz származású izraeli politikus nem először jár Magyarországon: három évvel ezelőtt Budapesten nyitotta meg a Jewish Agency és a Tett és Védelem Alapítvány közös irodáját. Az éves találkozó helyszínének kiválasztásában ezúttal szerepet játszott Benjamin Netanjahu tavalyi magyarországi útjának pozitív visszhangja éppúgy, mint a magyar kormány pozitív hozzáállása Jeruzsálem ügyéhez" - írja a Szochnut - The Jewish Agency For Israel közleményében. A találkozón többek közt részt vett Köves Slomó az EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) vezető rabbija is.

Úgy látszik vannak, akik nem ülnek fel mindenféle nemzetközi politikai támadásnak, rémhírkeltésnek, és elismerik a magyar kormány erőfeszítéseit az antiszemitizmussal szembeni küzdelemben, amihez nem kis részben a szabályozatlan és tömeges muszlim bevándorlással szembeni fellépés is hozzátartozik. Ezt "csupán" a közlemény következő részletére alapozzuk:

"Semjén Zsolt átfogó tájékoztatást adott a kormány zsidó közösségekkel való együttműködéséről. Natan Sharansky elmondta, hogy a Jewish Agency éber figyelemmel követi, Európában hogyan változik folyamatosan a zsidó közösségek helyzete. Elmondása szerint a legújabb felmérések alapján például a franciaországi 600 ezres zsidóság több mint fele azon az állásponton van, hogy a gyermekeinek már biztosan nincs jövője Franciaországban. Ennek tudható be az is, hogy a zsidó diaszpórákból a legtöbben Franciaországból érkeznek Izraelbe.

Ezzel szemben Magyarországról alig történik kivándorlás Izraelbe, ami jól jelzi azt is, hogy hazánkban nem kell komoly fizikai fenyegetettséggel számolniuk a zsidó közösségeknek. A világhírű emberjogi aktivista szerint a magyar zsidóság identitásvállalásának pozitív irányú elmozdulását jelzi az is, hogy egyre többen vallják meg zsidó gyökereiket. Ezzel kapcsolatban Semjén Zsolt megköszönte az EMIH-nek és Köves Slomó vezető rabbinak, hogy segít a zsidó élet reneszánszának megteremtésében, és hogy aktív közösségi munkájával hidat képez Izrael és Magyarország között".

Mindeközben még mindig vannak olyan véleményvezérek, akik nem félnek attól, hogy rájuk szakad az ég, amikor a nemzeti konzultáció kampányára mint antiszemita propagandára hivatkoznak.