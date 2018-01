Régóta tudjuk, hogy a Jobbik mindig kész hozzá hasonló radikális pártokkal összefogni. Csakhogy a török Szürkefarkasok egy kicsit más kategóriába tartoznak. Ahogy már sokmindent, ezt is nagyon jól sikerült megmagyarázniuk. Vagyis Vona vélhetően itt is pont olyan tudatosan tett félreérthetetlen gesztusokat, mint például a Magyar Gárda esetében.

Minden eddiginél plasztikusabb képet fest Vonáról az legújabb videó a Mandineren, amin - miután a Jobbik elnöke elmondja a török fiatalok előtt a behízelgő beszédét - a hallgatóság kitörő örömmel kezdi el skalndálni: “Szürkefarkas Vona!”.

Legyünk méltányosak, Vona valószínűleg egy kukkot sem ért törökül, biztos fogalma sem volt róla miként élteti közönsége. Mondjuk több olyan kép is van Vonáról, amin a török szélsőségesek kézjelét mutatja, ami egy farkas fejét ábrázolja.



Forrás: mandiner.hu

Persze a Jobbik elnöke ezt egyszer már megmagyarázta: ez a kéztartás szerinte elterjedt a a turanista török emberek körében. Ennek ellenére, ha utánajárunk, meggyőződhetünk róla, hogy a közvélemény ezt a jelet kifejezetten a török szélsőségeseknek tulajdonítja. Tehát itt is arról van szó, ami Magyarországon már jól bevált a Jobbiknak: összetéveszthetetlen gesztusokat tenni a szélsőjobboldali szavazók irányába, aztán sűrű kikacsintások közepette megmagyarázni, hogy ezek miért nem szélsőséges jelképek.

Ha tehát Vona tényleg a Szürkefarkasokkal való szimpátiáját akarta kifejezni, az komoly kérdéseket vet fel. Fogott már össze szélsőségesekkel a Jobbik, például a horvát Frano Cirkoval, aki büszkén használt már náci karlendítéseket. A Szürkefarkasok viszont nem ilyen hétköznapi figurákból állt össze, akiket annyit szívattak a gimiben, hogy a karlendítgetésektől "végre" kicsit keményebbnek érezhetik magukat. A török szélsőségesek nevéhez embretéleteket követelő merényleteket fűződnek. Egyik tagjuk akart végezni II. János Pál pápával is. A Szürkefarkasok nevű szervezet tehát nemcsak "játssza" a nácit, hanem tökéletesen meg is felel a “szélsőséges” tankönyvi definíciójának.

Mellesleg ha Vona akkor nem is értette, mit skandál róla a közönség, utólag nem tilos ám ettől elhatárolódni. Persze sokszor kifejtették már: semmi közük a Szürkefarkasokhoz, Vona mégsem kérte ki magának azóta sem, hogy a török fiatalokból álló közönség őt is közéjük sorolta. Persze miért is tette volna? Hiszen pontosan tudta, hogy a sűrű farkasfej mutogatásnak hála nem csak magyar újságírók fejében fog megszületni a kézenfekvő párosítás.

Borítókép: mandiner.hu