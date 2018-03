Az adócsalás miatt már korábban jogerősen elítélt Czeglédy Csaba újabb ügye okozhatott pár álmatlan éjszakát Gyurcsány Ferencnek. Amennyiben acélból vannak az idegeink, és felkukkantunk Őszöd miniszterelnökének Facebook-oldalára, láthatjuk, hogy Gyurcsány az elmúlt szűk két napban szinte csak saját ügyvédjéért izgult. Már ha tényleg Czeglédy a fontos neki, és nem saját maga, hiszen a most előzetesben lévő ügyvéd, mégiscsak Gyurcsány jogi képviselőjeként dolgozott. Márpedig, ha Gyurcsánynak van valami takargatni valója, arról jó eséllyel Czeglédy is tudhat. Gyurcsány igyekszik is nagyon látványosan meggyőzni ügyvédjét támogatásáról, de vajon ez elég lesz-e?

Eközben Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője keddi budapesti sajtótájékoztatóján arra kérte az ügyészséget, hogy adjon tanúvédelmet "a Czeglédy-Gyurcsány-ügy" tanúinak.

