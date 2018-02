250 millió forint kenőpénzt kért zsebbe a szocialista Botka László és Toller László 2004-ben egy pécsi ingatlanüzlet nyélbeütése érdekében - erről egy német ingatlanbefektető cég magyarországi megbízottja számolt be az ECHO TV Híradójának. A férfi azt állítja: a Botka László által kiszemelt milliárdos nagyságrendű ingatlanprojektben a kenőpénzeket személyesen vették át az MSZP-s politikusok. Azt is elárulta, hogy ő maga is adott át csúszópénzt egy reklámszatyorban. A vádlott hivatalosan hétfőn nyújtja be tanúvallomását a Fővárosi Törvényszékhez.