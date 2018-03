A választások közeledtével elengedhetetlen, hogy a baloldal szellemi vezetői is sorra megszólaljanak, még egyszer utoljára egy jó erőset odaszóljanak. Parti Nagy Lajos balliberális író, költő sem maradhat ki ebből a sorból, akivel a Fühü.hu közölt pár napja interjút. Újat nem tudtunk meg tőle az Orbán-rendszer működéséről, viszont feladott egy olyan magaslabdát, amit muszáj lecsapnunk.

Már csak azért is, mert több mint két évtizede abban szocializálódunk, hogy mi bugrisok nem érhetünk fel az olyan szellemi és erkölcsi urbánus szuperhősökhöz, mint Parti Nagy. Mi csak ne pofázzunk, inkább menjünk ganyézni, vagy mit szoktak ezek a paraszt jobboldaliak csinálni…

Szóval hadd idézzünk egy részletet Parti Nagy interjújából: “Ami már most eléggé világos: lopnak, csalnak, hazudnak, ez tartja össze őket, a fülük mögötti vaj sorsközössége”. Mindig rettentően érdekes, hogy amikor a politika szóba kerül, az amúgy írott szóból élő emberek fogalmazási készségének színvonala egy óvodás szintjére esik vissza, aki nem találja a kisautóját, és emiatt mindenkire haragszik.

De ebben semmi új nincs, ballib értelmiségieink mindig is az egyszerű Orbán-fóbiás kommentelőre hasonlítottak leginkább, amikor megkérdezték a politikai véleményüket, az viszont még ebben a felfokozott érzelmi és lefokozott értelmi állapotban is elvárható egy írótól, hogy a szólásokat, közmondásokat jól használja. Azt ugyanis mi, egyszerű halandók megtehetjük, hogy azt mondjuk: “vaj van a füle mögött”, de mi lesz az univerzummal, ha már Parti Nagy Lajos is ebbe a hibába esik? Csak a rend kedvéért, helyesen: “Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra” és “Valami van a füle mögött”.

Azért reménykedünk, hogy a választásig már több csontváz nem hullik ki a balliberális értelmiségi szekrényekből. Nem tudjuk, hogy élnénk túl, ha Alföldi Róbert összekeverné Molière-t Brechttel.

