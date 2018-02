Nagy port kavart Norvégiában, hogy a skandináv ország sícsapatának hivatalos szvetterére olyan jelképek kerülte k , amit egy neonáci szervezet is használ. Úgy tűnik, a hiszti megint elérte a célját, pedig a helyzet messze nem ennyire egyszerű. Hagyjuk-e, hogy szélsőségesek folyton kisajátítsák közös jelképeinket, és engedjünk-e az aránytévesztő antifasiszták követeléseinek?

A viking kultusz éppen reneszánszát éli, de nem csak Skandináviában terjed. A Vikingek című sorozat például Magyarországon is nagy sikerrel fut, de a világhírű Trónok harca fantasy széria is nagyban épít az északi mondavilágra. Mellesleg a Vikingek zenéje jórészben egy Wardruna névre hallgató norvég zenekartól származik, akik nagyon vagány viking neofolkot tolnak. Bátran ajánlom mindenkinek, akinek bejönnek a sejtelmesebb hangzású zenék.

Egyszóval van üzemanyag a viking kultúra újrafelfedezésében, nem véletlen, hogy a norvég sícsapat új hivatalos szvetterén olyan rúna kapott helyet, amely Tyr, a viking háború istenének jelképe. Ennyit még talán a legvadabb antifasiszták gyomrának is be kell fogadnia, de abból már kitört a botrány, hogy ezt a jelképet használja egy kicsi, de annál elszántabb norvég neonáci szervezet, az Északi Ellenállók Mozgalma.

Ez már elég volt ahhoz, hogy bizonyos boltokban ne lehessen kapni, egyes érvek szerint azon okból, nehogy a szélsőjobboldaliak következő demonstrációján mindenki ebben a szerelésben jelenjen meg. A viking kultusz követői és a norvég sícsapat rajongói között persze sokan akadtak, akik mindezen felháborodtak, mondván: nem szabad feladni a közös múlt szimbólumait, és otthagyni egy kisebbségben lévő csoportnak.

A Dale of Norway nevű gyártó is úgy döntött, nem állítja le a szvetterek gyártását. Hilde Midthjell vezérigazgató igen egyszerűen, de annál ésszerűbben érvelt döntésük mellett: “A neonácik norvég zászlókkal is vonultak már fel. Ez nem azt jelenti, hogy azt se használjuk ezután, ugye?”.

Hiába érvelt hasonlóan az oszlói Holokauszt Központ kutatója, Terje Emberland, az érzékeny téma miatti óvatosság elérte a sportolókat is. Kristin Lysdahl, a norvég lesikló csapat képvisletében úgy nyilatkozott: ő egyáltalán nem viseli az új öltözéket, de a csapattagok egyike sem fogja hordani riporterek előtt. Jonathan Nordbotten, a férficsapat tagja is arról számolt be: senki nem hordja már közülük a pulóvert.

Úgy tűnik, a kérdés eldőlni látszik: egy nép újabb régi, közös jelképét engedte át szélsőséges elemeknek. Hála az égnek, annak idején Vadai Ágnes DK-s képviselő azon ócska próbálkozása, hogy a turult is erre a sorsra juttassa, kudarcos végbe torkollott.

Borítókép forrása: nytimes.com