A saját bevallása szerint egykor skinhead volt, de mára az iszlám "békés követőjévé vált". Ő Dér Zsolt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagja. Ha mindez együtt nem lenne elég meglepő, Dér elárulta azt is, hogy mit gondol a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) programjáról.

Dér Zsolt még egy decemberi Facebook-bejegyzés alá kommentelte a következőket: "Javoh! Bár nagyon messze állok az NSDAP-tól, de az egyetlen támogatható baloldali programnak az övéket tartom". Mivel Dér "nagyon messze áll" a 30-es, 40-es évek német nácipártjától, ezért az is csak a véletlen műve lehet, hogy "Javoh" felkiáltással kezdi mondandóját.

Mielőtt beindulna az újabb Jobbik-sziréna, hogy ennek semmi köze hozzájuk, azt azért halkan megjegyeznénk, hogy a párt alelnöke Toroczkai László a HVIM-nek is a tagja.

Nem mellesleg a fényképen Dér fölött a Veszprém megyei közgyűlés jobbikos képviselője, Orbán Imre is feltűnik. Róla azt kell tudni, hogy ő a veszprémi Jobbik ügyeletes vadhajtása, akit azért nem rúgtak még ki a cukisodás nevében, mert még jól jöhet, ha a régi radikális szárny kedvéért kell valakit kirakatba tenni. Más magyarázatot legalábbis nem találtunk arra, miért hagyják elszabadult hajóágyúként működni. Ha valakinek nem lenne ismerős, Orbán Imre arról híres, hogy beszólt már Vonának is, mert szerinte a pártelnök a régi antiszemita kirohanásaival csak átverte a radikális jobbikosokat. A veszprémi vadhajtás viszont nem hagyta el útközben az antiszemitizmust, egyszer a Facebookon azt javasolta egy vitapartnerének, hogy helyezzen fel magának egy menórát (zsidók számára szimbolikus jelentéssel bíró hétágú gyertyatartó).

Orbán Imre ráadásul pár nappal ezelőtt el is szólta magát azzal kapcsolatban, hogy nem ő az egyedüli a régivágású jobbikosok közül.

Süle Zsolt, a pápai Jobbik alapszervezetének elnöke március 10-én osztott meg 3 képet a Facebook-oldalán régi gárdista gyűlésekről ezzel a kísérő szöveggel: “Ma nyílik Pápán a Picassó kiállítás! Azt írják belépés csak feketében… Vajon erre gondoltak?” - ez alatt fogad minket a gárdisták látványa.

A megcukisodott Vona Gábor biztos nem dicsérné meg ezért a húzásért már Süle Zsoltot se, de megjelent a poszt alatt a Jobbik veszprémi fenegyerekének, Orbán Imrének a kommentje is: “Ne aggódj maradt jócskán gárdista a Jobbikban”. És akkor azt még nem is tárgyaltuk, hogy sikerült leírnia Süle Zsoltnak a híres festő nevét, meg azt a tényt, hogy nekik még róla is a gárda jut eszükbe, ami bizonyára valami egészen különleges perverzió lehet.

Így hódít Vona “néppárti” politikája.

Borítófotó: Dér Zsolt, Facebook