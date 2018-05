Nem a balliberális értelmiségnek, hanem a választóknak kell megfelelnie az MSZP-nek. Nem hadüzenetet kell küldeni az értelmiségnek, hanem politikánk hangsúlyait kell megváltoztatni - mondta a figyelo.hu-nak Molnár Zsolt. Az MSZP új fővárosi elnöke több kérdést is másként lát a szocialisták jövőjével kapcsolatban, mint elődje, az elnökjelölt Kunhalmi Ágnes. A pártot visszavezetné a Horn Gyulai örökségéhez, és reményei szerint nem zárják ki a pártból Molnár Gyulát.

- Önt tavaly Botka László kikiáltotta az MSZP árulójának, most pedig újra budapesti elnöknek választották meg a fővárosi szocialisták. Hogy működik ez Önöknél?

- Botka László és köztem kétségkívül volt ellentét a Demokratikus Koalícióval való együttműködést illetően. Másként láttuk a helyzetet.

- Ő ment, ön maradt, sőt, most újra fővárosi elnök lett.

- A tavalyi események már a múlt részei. Ilyen a politika.

- Viszont Botka is az MSZP-ben politizál, milyen azóta a viszonyuk?

- Semmilyen személyes konfliktus nem volt közöttünk, csak a párt politikai stratégiájában nem értettünk egyet. Nagyon szurkolok neki, hogy jövőre Szegeden újra polgármester lehessen. Mi pedig Budapesten készülünk ugyanilyen sikerre. A most tavaszi eredményeink azt mutatják, hogy ha nem is könnyen, de érdemi esély kínálkozik arra, hogy a fővárosban - ha nagy csatában is -, de legyőzzük a Fideszt.

- Feltéve, ha létezik még jövőre az MSZP.

- Természetesen lesz jövőre is MSZP. Horn Gyula pártja élt, él és élni fog. Nyilvánvalóan az MSZP önmagában most még nem tud a Fidesz kihívója lenni, de a többi demokratikus párttal összefogva van rá esély a következő években.

- Akkor tehát nem támogatja Szanyi Tibort a párt felszámolásában és újjáalakításában?

- Abban semmiképp sem értek egyet Tiborral, hogy az MSZP-t akár csak egyetlen napra is “bezárjuk”. Az “újracsomagolást” profi szakemberekre lehet bízni, amennyiben ilyen döntés születik. Az MSZP-nek vissza kell térni a Horn Gyula-i örökséghez, a választók vörös riasztást küldtek újra, hogy a neoliberális, globalista, internacionalista politika megbukott.

- De akkor miért épp a Párbeszéddel, egy magát liberális, baloldali, zöldszervezetként meghatározó párttal szövetkeznek? Ön szerint Horn Gyula ilyen, szinte mérhetetlen támogatottságú erővel szóba állt volna?

- Miközben karakteres, patrióta baloldali politikát vitt, a liberális SZDSZ-szel szövetkezett, és sikeres tudott lenni. Az MSZP-nek, visszanyerve baloldali karakterét nyitottnak kell lennie a szövetségi politikára, Karácsony Gergely és pártja ebben jó partner.

- De a pártja láthatatlan a politikai szintéren.

- Karácsony Gergely népszerű politikus, hozzátett a választási eredményünkhöz, még ha kétségtelen is, hogy pártja támogatottsága alacsony. De nem csak a Párbeszédre, hanem a DK-ra, vagy az LMP-re is potenciális szövetségesként tekintünk, és nyitottak vagyunk a Momentum irányába is. A választási eredmények azt mutatták, hogy a demokratikus ellenzéki pártoknak együtt kell működniük, ennek nincs alternatívája. De ettől függetlenül az MSZP-nek meg kell találnia az önálló karakterét. Mivel a Fidesz neohorthyzmust képviseli, az MSZP-nek fel kell vállalnia a neohornizmust.

- Biztos ebben a Horn Gyula-dicsőítésben? Az SZDSZ holdudvara, a liberális értelmiség, az általuk képviselt ideológia nem épp a szövetkezésük idején ejtette foglyul az MSZP-t? Nem az az egyik legnagyobb gondjuk, hogy ebből az ölelésből máig nem tudtak kiszabadulni?

- Nehezen eldönthető vita, hogy az ön által hivatkozott értelmiségnek milyen hatása volt, vagy van az MSZP politikájára. Egyértelmű az álláspontom, nekünk nem nekik, hanem a választóknak kell megfelelni. Nem hadüzenet kell az értelmiségnek, hanem politikánk hangsúlyait kell megváltoztatni.

- Lát lehetőséget a Jobbikkal bármilyen együttműködésre? Miskolcon az időközi önkormányzati képviselőválasztáson ismét közös jelöltet támogatnak.

- Azt elképzelhetetlennek tartom, hogy országos választási együttműködést kössünk a Jobbikkal. Az viszont tény, hogy az ország egy részén a Fidesszel szemben csak az egységes ellenzék képes felvenni a harcot. Amennyiben a helyi szervezetek találnak olyan jelöltet, aki nem szélsőséges elveket vall, és történetesen a Jobbik is támogatja, az a helyi szervezet felelőssége.

- És Miskolcon, a szocialisták egykori erős bástyáján épp egy humorista, Rokker Zsolti a jó, “konszolidált” jelölt? Nem lett volna önöknek egy politikusuk, aki felvállalja az indulást? Nem inkább az előre beárazott vereség miatt álltak be itt is egy “független” jelölt mögé?

- Nem, hiszen látva Márki-Zay Péter sikerét, az ellenzéki összefogást Hódmezővásárhelyen, hogy nem szóródtak szét a kormányellenes szavazatok, az ilyen összefogás helyi szinten lehet sikeres recept a Fidesz legyőzésében. Nincs értelme a jelölt életútját elemezgetni, hiszen profi politikus is bukhat hatalmasat, és akár politikai előélet nélkül is lehet valaki győztes jelölt.

- A fővárosi MSZP elnökeként támogatja elődjét, Kunhalmi Ágnest, hogy ő legyen a szocialisták új elnöke?

- Kunhalmi Ágnesnek az előző időszak munkájáért köszönetet kell mondanom. Ő az MSZP legnépszerűbb politikusa, és azt se felejtsük el, hogy egyéniben nyert parlamenti mandátumot. Ettől függetlenül az MSZP jövőjével kapcsolatban vannak olyan kérdések, amelyeket másképp látunk. De az elnökjelöltek teljes programjainak megismerése szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, kit támognak a budapesti szocialisták. Két szempontot fontosnak tartok az elnökjelöltek versengésekor. Horn Gyula örökségének képviseletét, tehát szuverén, karakteres, szociálisan érzékeny baloldali pártot kell építenünk az országos elnökkel. Ezzel együtt pedig az MSZP-nek egy széleskörű szövetségi politikára is alkalmasnak kell lennie. Így a fővárosban és más településeken együtt fogunk tudunk majd működni más demokratikus pártokkal.

- Akkor szűkítsük a kört. Az előzetes elvárása az ötből - Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan, Mesterházy Attila, Bródy Gábor és Szanyi Tibor - hány jelöltre igaz?

- Kétségtelenül nem igaz valamennyire.

- Rögtön hármat én is kizártam az elvárásai alapján: Kunhalmit, Bródyt és Szanyit. Jó úton járok?

- A tippjeit nem kívánom kommentálni. Az, hogy a budapesti szocialisták kit fognak támogatni, rövidesen kiderül.

- Az előző pártelnököt, Molnár Gyulát a liberálisokkal még a kampányban kötött, eltitkolt megállapodás miatt valóban kizárhatják a pártból? Milyen üzenetet hordozna egy ilyen döntés?

- Ilyen még a szocialisták életében nem fordult elő, és a reményeim szerint nem is fog. A pártban a pénzügyi-ellenőrző és a fegyelmi bizottság majd megvizsgálja a kérdést, és dönteni fognak. Az MSZP egy demokratikus szervezet, e testületek is önállóak, ezért sem akarok az ügy részleteibe belemenni. Az viszont egyáltalán nem szerencsés dolog, hogy a közvélemény a párt belső ügyeivel foglalkozik, ezért is döntöttünk úgy a párt vezetői közül néhányan, hogy erről az ügyről nem nyilatkozunk. Nekünk a választókkal kell foglalkozni és ők a legkevésbé kíváncsiak a szocialisták belső dolgaira.

- Viszont ön az elnökség tagja volt, amikor ezt a megállapodást aláírta Molnár Gyula, Fodor Gábor és Karácsony Gergely. A szerződésben az állt, hogy a liberálisok hatvanmilliós támogatásra számíthatnak a választások után. A Párbeszéd továbbra is szövetségesük maradt, a liberálisok pedig faképnél hagyták önöket. Karácsonynak ön szerint nincs ugyanolyan felelőssége az ügyben, mint az MSZP volt elnökének?

- Az elnökségünk nem ismerte ezt a dokumentumot, nem is támogattunk ilyet. Azt nem tudom, hogy a Párbeszédben megtárgyalták-e ezt a megállapodást, erről nincsen információm, így elképzelhető, hogy Karácsony Gergely teljesen legitim módon írta alá ezt a papírt.

- Ha már Karácsony Gergely, ő lesz a baloldal főpolgármester-jelöltje jövőre?

- Itt még nem tartunk. A VIII. kerületben és az V. kerületben sikerült közös megegyezésre jutnunk az időközi választásokon indítandó jelölt személyében, ezzel megteremtettük az esélyt a Fidesz legyőzésére. A főpolgármester-jelöléssel kapcsolatban az előválasztást jó megoldásnak tartom.

- És ki lesz a XV. kerületben a polgármester-jelöltjük?

- Közel állunk a megegyezéshez. Valószínűleg Németh Angéla, jelenlegi alpolgármester lehet a közös induló. Angéla a helyi Rászorulókat Támogatók Egyesület elnöke, baloldali jelöltként jutott a testületbe 2014-ben. Bízunk benne, hogy az LMP-vel és a Momentummal is sikerül megegyeznünk a támogatásában. Azért is fontosak az önkormányzati sikerek, mert 2019 mérföldkövet jelent majd a 2022-es választásokig tartó úton. Amennyiben sikereket érünk el a fővárosi választásokon, úgy sokkal jobb eséllyel indulunk a következő parlamenti választáson is.