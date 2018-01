Az MNB összefoglalója szerint az ország bruttó külső adóssága a GDP 64 százalékára, a nettó külső adósság pedig a 14 százalékára esett. A magyar gazdaság folyó fizetési mérlegének egyenlege továbbra is jelentősen meghaladja a régiós országokban jellemző szintet. A jegybanki szakértők elemzése alapján a magyar gazdaság megtakarítása 2017 harmadik negyedévében is számottevő volt. A GDP öt százalékát haladta meg a külső finanszírozási képesség. A belföldi kereslet – azon belül is elsősorban a beruházások erőteljes bővülésének – hatására a külkereskedelmi aktívum nagysága mérséklődött, de továbbra is meghaladja a válság után jellemző szintet.

A finanszírozást tekintve folytatódott a nettó külső adósság csökkenése, miközben a nettó FDI-beáramlás (működő tőke) több mint 0,7 milliárd eurót tett ki. A gazdaság nettó külső adósságának csökkenése részben a magánszektor adósságleépítéséhez, részben a külföldi eszközeinek növeléséhez köthető.

Borítófotó: Dreamstime