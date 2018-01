Flesch Tamás kifejtette: az utóbbi időben a külföldi vendégéjszakák száma jobban növekedett, mint a vendégeké, vagyis egyre hosszabb az itt tartózkodási idő. A külföldi turisták nagy része még mindig Budapestet választja, de egyre többen mennek vidékre is - jegyezte meg.

Mindenesetre bizonyos, hogy amikor egy-egy utazás tervezéséről van szó a biztonság kérdése roppant fontos. Épp emiatt is tud a hazai turizmus folyamatosan bővülni és épp ezért került bajba Észak-Afrika. „Pár éve még volt, hogy 20 napot dolgoztam egy hónapban” – meséli egy egyiptomi túravezető az Al Jazeeranak – „Volt, hogy annyi hívást kaptam, hogy le kellett kapcsolnom a telefonom. Most viszont van olyan hónap, hogy nincs is munka. Sok ismerősöm el is hagyta a pályát” – jegyzi meg a neve elhallgatását kérő szakember. Egyiptomot mostanság évente csak évi 5 millió turista keresi fel. Ez a szám régen a 15 milliót is megközelítette!

A felmérések szerint egyébként a terrorista támadásoknak az európai nyaralók szemében teljesen más a súlya, ha egy iszlám országban esnek meg. A Travelzoo felmérése szerint például a britek 75 százaléka eleve nem szeretne olyan helyre menni ahol muszlim többség él. Jellemző, hogy egy tunéziai támadás után a marokkói hotelek foglalási száma is visszaesett pedig a két országnak még csak közös határa sincs. A vázolt okok miatt most Törökországra is rájár a rúd: 2016-ban például 30 százalékkal 22 milliárd dollárra esett a turizmusuk forgalma. A hivatalos állami közlések szerint a tavalyi év már jól alakult, de ennek ellentmondanak a nemzetközi kimutatások. Az Európai Utazási Bizottság szerint 2017 elején 8 százalékos volt a visszaesés.