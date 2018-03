Jogosan merül fel ez a kérdés. Ráadásul már többen is felvetették. Vajon tényleg ennyit tud Czeglédy? Valószínű, hogy igen, más magyarázata nemigen van annak, ahogy Gyurcsány vezetésével több MSZP-s és DK-s képviselő is kiáll a csalással vádolt ügyvédért.

Egyre jobban kuszálódnak a szálak Czeglédy körül, akit ma elsőfokon a Szegedi Járásbíróság 30 napos előzetes letartóztatásra ítélt, ismét. Ugyanis az ügyvéd korábban fél évet töltött előzetesben, de egy jogi kiskaput kihasználva szabadlábra került egy napig. Ez kiskapu az országgyűlési képviselőjelöltség volt, amivel együtt jár a képviselőket megillető mentelmi jog is. Nem örömködhetett azonban sokáig, hiszen csütörtöki szabadulása után, pénteken a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) felfüggesztette mentelmi jogát, így estére már újra őrizetben volt.

Emlékeztet ez az ügy Simon Gábor 2014-es esetére, amikor a politikus pénzbotrányai miatt került eljárás alá. Akkor még az MSZP vezetése kérte fel a politikust, hogy “határolódjon el” a párttól. Ezzel szemben most Gyurcsány Ferenc vezérletével többen is kiállnak Czeglédy mellett. Az ügyvéd többek között Gyurcsány és Botka ügyeit is intézte, így biztos, hogy nem csak szolidaritásból álltak ki mellette.

A politikát ugyanis mindig érdekek, jobb esetben pedig értékek vezérlik. Ezért ne legyen kételyünk afelől, hogy Czeglédy olyan ügyletekről tud - esetleg Gyurcsány és a Human Operator Zrt. kapcsolatáról - amik ha nyilvánosságra kerülnének nemcsak a politikai pályafutása foszlana szerteszét a DK vezérének, hanem komoly jogi vonzatai lennének.