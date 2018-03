Éles Facebook-háború bontakozott ki a hétvégén Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő és Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök között. Budai Gyula szerint Czeglédy Csaba nemcsak a maffiabalodal ügyvédje, hanem pénztárnoka is az MSZP-nek és a DK-nak, hozzátéve, az általa diákoktól és idős munkavállalóktól ellopott, elcsalt pénz jelentős része az MSZP és a DK kasszájában található.

Gyurcsány Ferenc Facebook-falán ismerte el, hogy rögtön kapcsolatba lépett az egy napot szabadlábon lévő Czeglédy Csabával. Mint ismert, Czeglédyt, az MSZP-DK-Együtt önkormányzati képviselőjét azután engedték ki az előzetes letartóztatásból múlt hét csütörtökön, miután képviselőjelöltté vált, így megillette a mentelmi jog. Alig egy nappal később a legfőbb ügyész indítványára felfüggesztették Czeglédy mentelmi jogát, majd ismét őrizetbe vették a baloldali politikust.

Terhelt kapcsolat

Vajon milyen okok miatt volt ilyen sürgős Gyurcsánynak, hogy egyeztessen Czeglédyvel? Ráadásul Gyurcsány nemcsak kapcsolatba lépett az ügyvéddel, hanem Facebook-falán többször védelmébe vette is őt. Több ok is elképzelhető, amiért Gyurcsánynak ilyen sürgős volt lépnie. Talán elszámolási vita bontakozott ki a két politikus között? Korábbi hírek szerint ugyanis Gyurcsány felesége, Dobrev Klára többször adott kölcsönt Czeglédy cégének az Altus Zrt.-n keresztül. A kiszivárgott dokumentumok szerint rendszeres kölcsön nyújtásról lehetett szó a két cég között, ami felvetette az üzletszerű tiltott pénzintézeti tevékenység gyanúját. Az ügyben a jegybank is vizsgálódik piacfelügyeleti eljárásában. Elképzelhető, hogy az osztrák számlavezetési szabályok kapcsán egyeztettek? Korábban egy kilogramm befektetési aranyat foglaltak le egy osztrák pénzintézet széfjéből, amelyet Czeglédy nevére nyitottak. Gyurcsány Ferencről pedig kiderült, hogy több mint 150 millió forintot tart egy osztrák bankszámlán.

Az is lehet, hogy Gyurcsány valamilyen alkut ajánlott fel Czeglédynek, hogy a szombathelyi politikus ne beszéljen a hatóságoknak. Czeglédy ügyvédként a DK és MSZP jogi képviseletét is elláta, többször védte Gyurcsányt is, így valószínűsíthető, hogy bizalmas információkkal is rendelkezik Gyurcsánnyal kapcsolatban, illetve az egész baloldalról.

Fél a baloldal

Ezt erősíti, hogy nemcsak Gyurcsány Ferenc állt ki a gyanúsított Czeglédy mellett, hanem szinte egy személyként az egész baloldal. Megnyilatkozásaikban Czeglédyt védte Gőgös Zoltán MSZP-alelnök és Németh Péter, a Népszava egykori főszerkesztője is. Sőt, jól ismert balliberális személyek, Lendvai Ildikó, Mécs Imre, Ara-Kovács Attila és Iványi Gábor egyenesen tüntetést szerveztek Czeglédy mellett. Érvelésük előre borítékolható volt, a hatóságok politikai elfogultságára hivatkoznak, pedig nincs abban semmi különös, hogy egy ilyen ügyben fennállnak az előzetes letartóztatás törvényi feltételei. Megalapozott a gyanú ugyanis az eljárás meghiúsítására, a bűnismétlés veszélye és a szökés is. Az ügyészség továbbá azt is közölte, további bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja is felmerült Czeglédy esetében.

A pontos okokat nem tudhatjuk, de felettébb érdekes, hogy a baloldali politikusok nem lépnek egyet hátra ilyenkor, méghozzá kampányidőszakban. A korábban szintén gyanúsított, majd jogerősen is elítélt Simon Gábort nem védte ilyen vehemenciával tábora. Ráadásul Czeglédynek nem ez az első esete az igazságszolgáltatással. Még 2002-ben jogerősen börtönbüntetésre ítélték adócsalás, magánokirat-hamisítás és számviteli fegyelem megsértése miatt. Ennek ellenére védi minden erejével a baloldal Czeglédyt. Magyarázat lehet erre, hogy az ügyvéd a baloldal egyik meghatározó háttérembere, így több, akár kétes ügyről is tudhat, ezért mindent elkövetnek, hogy bevédjék Czeglédyt. Az ügyre adott reakcióból pedig arra lehet következtetni, elég nagy lehet a baj a baloldalon.

Borítókép: demokrata.hu