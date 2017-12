Akármilyen furcsán hangzik első hallásra, az amerikai zsidóság már évtizedek óta a kínai konyha társaságában tölti a karácsonyt. New Yorkban nem is kell feltétlenül kínai étterembe mennie annak, aki ápolni akarja ezt a hagyományt. A tabletmag.com-on olvashatunk egy brooklyni zsidó étteremről, amely maga szolgál kínai menüvel karácsonykor.

A Mile End nevű étterem 2008-ban nyitott meg Brooklynban. Egy delikát, ami a montreáli zsidó konyhára specializálódott. A vendégek mindig is a szendvicseiért, atmoszférájáért és a villásreggelikért kedvelték a helyet.

Aztán egyszer csak ambíciózus vacsoramenüket kezdtek el kínálni, amellyel a kelet-európai zsidó nagyik örökzöldjeit élesztették újjá, frissítették és felturbózták a manapság divatos egészségtelen, de annál finomabb ételekkel, mint a shmaltzolt (baromfizsírban párolt) retek, a borjús sólet és kasha konfitált zuzával. Noah Bermanoff, a hely alapítója és társtulajdonosa, miután a delikátja népszerű lett, úgy nyilatkozott, igyekszik hű maradni tradíciókhoz.

Tehát mi sem egyértelműbb, mint hogy, karácsonykor a Mile End-ben kínai ételeket szolgáljanak fel, ezzel is hódolva a hagyományos "zsidó karácsony" szokásai előtt. A tulajdonos, viszont ezt nem csak egy olcsó viccnek vagy egy hipszter reklámfogásnak szánja. Bermanoff szinte "hivatalossá" akarja tenni, hogy az amerikai-zsidó identitás része, hogy karácsonykor kínait esznek.

Amit az étterem tulajdonosa mond és csinál, nem is annyira légből kapott, mint amennyire első ránézésre tűnik. A fent említett tradíció vagy társadalmi jelenség nagyjából 100 éve kezdődött Manhattan dél-keleti részében, ahol nagyrészt askenázok, olaszok és kínaiak éltek. Az olasz éttermek, olasz ételekkel és keresztény szimbólumaikkal kevésbé voltak vonzóak a helyi zsidók számára, mint a kínai éttermek, ahol ráadásul hasonló ízvilág és főzési módszerek várták őket, olyanok mint az édes-savanyú ízek és a már szinte túlfőzött zöldségek.

A cikk szerzője szerint az is szerepet játszhatott mindebben, amit Philip Roth amerikai író egyik legismertebb regényének, a Portnoy-kórnak főszereplője elég szókimondóan fejt ki: ”Igen, az egyetlen nép akitől, meglátásom szerint a zsidóknak nem kell félnie az a kínai. Mert egyrészt, ahhoz képest, ahogy ők beszélnek angolul az apám Lord Chesterfield-nek tűnik; másrészt a fejük belsejének nagy része, amúgy is csak főtt rizs; és harmadrészt, nekik mi nem zsidók vagyunk, hanem fehérek, még akár angol-szászok is. Nem csoda, hogy nem tudnak minket megfélemlíteni. Nekik mi csak a nagyorrú változata vagyunk egy »WASP«-nak (fehér angolszász protestáns - a szerk.)".

De nem csak emiatt szoktak rá a helyi zsidók a kínai ételekre. A kínai konyha közelebb áll a kóserhez, mint a tréflihez (nem kóser). Például, nem kell tartani attól, hogy a húsos a tejessel keveredik. Amikor valamibe nem kóser húst tesznek, mint a sertés vagy a tengeri herkentyűk, ez akkor se látszik tálalásnál, hiszen kinézet alapján akár csirke is lehetne. Erre a korabeli kínai éttermek is rájöttek és a zsidóknak kóserként kezdték el árulni ételeiket (legalább is nem tréfliként). A fent említett szempontokon kívül pedig volt még egy nagyon fontos összetevője ennek az etnikai házasságnak, ami - ha belegondolunk - teljesen evidens. A kínai éttermek karácsonykor is nyitva vannak, hiszen nem keresztények.

Ez a tradíció már rég eltűnhetett volna, mivel annyi más etnikum és konyha érkezett Amerikába, amiből a zsidók bőven válogathattak volna, mégis fennmaradt. A Mile End tulajdonosa és Matthew Goodman zsidó gasztrokultúrával foglalkozó író is ugyanazt mondják: nem a vallás számít elsősorban, nem a judaizmus, vagy, hogy nem szabad disznóhúst enni, hanem az, hogy a hagyomány, a szokások fennmaradjanak. Nem baj, ha ez a vallással vagy a judaizmussal ellentétes tradíciókat hoz létre, a lényeg, hogy a népük identitása megmaradjon.

Bár ezzel a hozzáállással sokan nem értenek egyet, pláne Amerikán kívül, mégis az utóbbi években, az újabb zsidó generáció körében szárnyra kapott egyfajta identitás építés, ami nem a vallás, sokkal inkább az etnikum és a helyi szokások köré épül, az pedig majd hosszútávon dől el, hogy a judaizmus vagy a zsidóság megsínyli-e vagy a fent említettekhez hasonlóan kohézív hatása lesz az identitásukra. Addig is, ha valaki tradícionális New York-i "zsidó karácsonyozásra" vágyik, a Mile Endben várja őt a kínai lakoma

Borítófotó: Mile End/Facebook