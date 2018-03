Még 2014-ben került elő egy fotó Hajnády Kristófról, aki akkoriban a Jobbik Ifjúsági Mozgalom füzesabonyi képviselőjelöltje volt az önkormányzati választáson. A kép tanúsága szerint Hajnády győzelmi jelet mutatott, amikor meglátogatta az auschwitzi haláltábort. A fiatal jobbikos a Mandiner információi szerint most Mirkóczki Ádám mellett tűnt föl.

Nem csak ez az egy “érdekesség” volt fellelhető akkoriban Hajnódy Kristófról. Facebookján például Alfred Jodl náci háborús bűnös szerepelt a kedvencei között. De egy Hitler-fotó is felkerült oldalára, amihez Hajnády a következőt kommentelte: “…majd segít a Füh… izé, szerencse”.

A Mandiner információi szerint Hajnády Mirkóczki Ádám Jobbik-szóvivő munkatársa, választókerületi stábjának tagja.

Ha már Mirkóczki is a képbe került, ő mondta azt: “De igazából mi nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat. Azt is mondhatnám, hogy az a retorika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz”. Hát ezek a tartalmak speciel még 2014-ben is ott virítottak Hajnády Facebookján. Akkor ez mégis igaz volt ezek szerint?