A Mindset nevű innovatív pszichológiai platform egy ideje már jelentet meg politikai pszichológai tárgyú írásokat, fordításokat. Ha megnézzük az online magazin politikai pszichológiai rovatát, akkor találunk értetlenkedő cikket a brexit kapcsán, amelyből kiderül, hogy az előítéletes és tekintélyelvő emberek szavaznak a jobboldali pártokra, emellett még nárcisztikusak és xenofóbok is.

Aztán van itt cikk Ungváry Krisztiánnal arról, hogy a történésznek a terapeuta szerepét kellene betöltenie a társadalomban, ami azért enged következtetni olyasfajta szakmai előfeltételezésekre, mintha a világ terapeuták és ápoltak két nagy csoportjára oszlana, pedig azért nem. Erre rá is erősít a jó ideje szereptévesztésben tetszelgő Ungváry, aki elmondja „a kutatóterem gyóntatószobává válik”. Arról már a neves, magyar származású brit tudós, Frank Füredi is említést tett, hogy a progresszív baloldali aktivisták hajlamosak Istenként tekinteni önmagukra, így önkéntelentül Ungváry esetében is felmerül az átlagolvasóban, nincs-e picit túltolva a bringa.

Van itt még cikk Trump első évéről, ami leginkább arról szól, mi a baj az amerikai konzervetivizmussal, miként változik. De a kedvenc értekezésem mégse ez, hanem az a szösszenet, amely egy 90 fős – igen, jól látjuk, nem 900 és nem 9000 – mintán vizsgálta azt a feltételezést, „hogy a liberális és konzervatív személyek szürkeállománya között különbség van.” Igazán eredeti ez a megközelítés, elképzelem, amint valaki egy reggel felkelt és egyszercsak eszébe jutott egy ilyen témájú kutatás. Vajon mi hajtotta? Az, hogy bebizonyítsa, ő maga is milyen kitűnő agyszerkezettel rendelkezik? Vagy azt, hogy hülye? Az elsőre tennék nagyobb összeget, de az sajnos nem derül ki, hogy maguk a kutatók (Kanai és tsai) melyik nagy ideológiát preferálják. Ezt a mondatot viccnek szántam.

Ki is derítettek két fontos dolgot. Az egyik az, hogy a liberalizmus összefüggésben van a megnövekedett szürkeállománnyal. Meg azt is, hogy "a konzervatívok a fenyegető helyzetekre nagyobb agresszióval reagálnak, mint a liberálisok, és érzékenyebbek a fenyegető arckifejezésekre is (Vigil 2010, idézi Kanai és mtsai, 2011).” Ha ezt mutatja ez a rendkívül reprezentatív, így fordításra érdemes kutatás, akkor nézzük meg, mit látunk ebből akkor, ha felállunk, az íróasztaltól, és megnézzük, mi van a falon túl.

Értem én, hogy haladó tudomány a pszichológia, meg minden, de akkor hogy lehet az, hogy nagy tudósok, vagy orvosok, teszem azt szívsebészek, agykutatók - értsd ultrasok szürkeállomány - elég gyakran vallják meg hitüket Istenben. Ez persze nem jelenti azt, hogy politikai értelemben is konzervatívok, bár a keresztény értékrend elég egyértelmű keretezést ad a létezéshez, és viszonylag kevés liberális értékkel metsz ki közös halmazt.

A konzervatívok agressziója kapcsán lázasan keresem a példákat a valóságból, amelyben élünk, de hirtelenjében csak a Hamburgot szétverő szélsőbaloldali aktivisták, a békésnek egyáltalán nem mondható amerikai ANTIFA aktivisták, a Kisjézust a római jászolból kilopó Femen csajok jutnak eszembe, esetleg farmereket fenyegető vegánok, meg Gulyás Márton a festékszórójával. De eszembe jutnak a momentumos demokrata srácok, amikor rárontottak szerencsétlen kollégámra az Origó szerkesztőségében, mert nem tetszettek nekik a leírt mondatok. Juhász Pétert már nem is lenne elegáns megemlíteni.

Szóval lehet, hogy egy picit újra kellene gondolni, nem árt-e egy szakmai portál hitelének, hogy a maga liberális meggyőződéséhez keres nevetséges tanulmányokat, vagy esetleg magát a bennünket körülvevő valóságot vizsgálja.

Mert ha ez utóbbit tenné, akkor egészen izgalmas írások születhetnének a magyar liberális szürkeállomány jegyességéről például a Szürke Farkassal, meg ilyen csekélységek. Persze ehhez le kellene tenni a politikai aktivizmust, és fel kellene venni a tárgyilagosság és részrehajlás igen nehéz gúnyáját. Esetleg Heller Ágnes hajtűkanyarjai is megérnének egy – majdnem azt írtam misét. Már ha lenne igény a valóságra, és sikerülne kiszabadulni a baloldali és liberális ideológia valóságtagadó csapdájából.