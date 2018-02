Rendkívül elterjedt az autópálya-matrica: közel másfélszer annyi fogyott belőle tavaly, mint hazánk lakossága. A legnépszerűbb a heti e-matrica, de hasítanak a megyei változatok is. A tavalyi közel 70 milliárd forintos bevételhez az idelátogató külföldiek is jócskán hozzájárultak, az értékesítésnek a gazdasági fellendülés is nagy löketet adott. Tudatosabbak és jogkövetők az autósok, mondja a szakember.