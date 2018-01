Eladta az LMP azt az egy dolgot, amire még a schifferi időkből lehetett büszke, a függetlenségét. Mit is jelent ez? Azt, hogy Simicska felajánlotta anyagi és médiabirodalmi támogatását azért, hogy az LMP az ő befolyása alá kerüljön. A folyamat véghezvitelére kell egy kapcsolattartó, aki viszi-hozza a pénzeket, információkat és elviszi a balhét, ha kell. Ez lett Hadházy Ákos, akiről azóta kiderült, hogy valószínűleg Simicska révén került be a pártba. Slusszpoén, hogy az LMP társelnöke mindig is élharcosa volt a korrupcióellenességnek. Nyitott kérdés még, hogy pontosan miként támogatja meg az LMP-t az oligarcha, de a vagyonelemek átadásától a tiltott pártfinanszírozáson át készpénzátadásig bármi lehetséges - írja a Ripost.

Meglepő, de érthető, hogy Vona Gábor végig asszisztált a paktum megszületésében. Szükség is volt rá, hiszen a Jobbik már végigment ezen az úton, viszont nem koronázta a siker a Jobbik-Simicska paktumot. Az ÁSZ vizsgálata során észrevette a törvénytelenséget, és jelentette is azt. Ebben a kontextusban így a Jobbik elnökének a szerepe csupán az lehetett, hogy hasznos tanácsokat adjon arra vonatkozólag, hogyan kerüljék el a törvény vas szigorát. Az idő mindenesetre Simicskáéknak dolgozik, hiszen a választások előtt alig több mint 70 nap van, és ez csökkenti a lebukás esélyét.

Külön pikantéria, hogy maga Hadházy is szépen lassan elismeri az egész paktumot. Először még csak annyit vallott be, hogy párszor találkozott az oligarchával és fiával, később már azt is, hogy politikai kérdésekben is egyeztettek. Ezután következett, hogy az LMP vezetőségének megbízásából tárgyal Simicskáékkal. Valószínű még hallhatunk tőle 1-2 nyilatkozatot ezügyben. Addig is, Simicska médiabirodalma az LMP rendelkezésére áll, hiszen mint a HírTV, mind a Magyar Nemzet, de még a Zsúrpubi vezetősége is jelen volt a megbeszélésen.

Borítófotó: Hadházy távozik a "Paktumhajóról" (ripost.hu)