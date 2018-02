Már az első kérdésre adott válaszok (Mivel jártok munkába, mikor vetettek utoljára bérletet, van-e autótok?) mutatták a vitapartnerek eltérő álláspontját. Vitézy Dávid elmondta, alapvetően tömegközlekedéssel jár, nincsen gépjármű a birtokában és március 2-án jár le a bérlete. Hozzáfűzte, “mutogatom rendszeresen, az ember ezt megjegyzi”. Várkonyi le is csapta a feldobott labdát, és megkérdezte “ tőled elkérik a bérletet?” - utalva arra, hogy Vitézy 4 évig volt a BKK vezérigazgatója. A Millásreggeli szakértőjétől megtudhatttuk, hogy kizárólag autóval jár, 5-6 évvel ezelőtt vett bérletet és jelenleg 6 kocsival rendelkezik, amiből egy elektromos.

Az álláspontok körvonalazódása után jött a fogós kérdés. Átszoktatható-e bárki a közösségi közlekedésre az élhetőbb városért? Várkonyi Gábor szerint igen, amennyiben nem érzi túl nagy lemondásnak. Felhívta a figyelmet azonban a nehézségére, hiszen az autózás kényelmet jelent, az autó egyfajta személyes szféra és ebből kimozdítani az embereket nagyon nehéz lesz. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a budapesti közlekedés 60%-a már jelenleg is tömegközlekedéssel történik. Ezért azok, akik azt vízionálják, hogy a jövő városaiban nem lesz szükség tömegközlekedésre, szimplán nem mondanak igazat. Erre több kutatást is felhozott példaként, amelyek bemutatták, hogy hiába maradna 10 százaléka az autóknak az utakon, még nagyobb dugók árán, még kevesebb ember jutna el A-ból B-be. Várkonyi Gábor ehhez annyit fűzött hozzá, hogy ha azt nézzük mennyien vagyunk, és mindenki reggel 8-9 órára jár dolgozni, akkor igaz, hogy csak önvezető autókkal nem lehet megoldani a közlekedést.

Ha már tömegközlekedés, akkor a budapesti rendben van-e?- hangzott el a következő kérdés. Várkonyi erre annyit mondott, hogy szerinte igen, hiszen el tudja képzelni, hogy jól érezné magát az újfajta buszokon. Vitézy szerint is alapvetően rendben van, de jócskán vannak hiányosságai. Kiemelte, hogy a csúcsidőn kívüli tömegközlekedés sokkal fontosabb mint a csúcsidei. Erre azt a példát hozta, hogy ha valaki este 10 órakor végez, és akkor nem jár 10 percenként busz, akkor jelentősen megnő az utazási idő. Ez azt jelenti, hogy holnap valószínűleg inkább kocsival megy dolgozni az illető, a hosszabb bejutási idő ellenére is.

Felmerült a "kényszerintézkedések" kérdésköre. Londonban több, a tömegközlekedésre rászorító jogszabály is érvényben van a dugóadón kívül is, ahogy azt Vitézy Dávid már felhozta a vita közben. Várkonyi Gábor szerint Magyarországon azonban vagy-vagy intézkedésekkel lehetne elősegíteni a fejlődést. A P+R parkolók fejlesztésével el lehetne érni, hogy a “leghardcore-abb autósok is letegyék kocsijukat”. Vitézy azonban megjegyezte, hogy a P+R parkolókat nem a csomópontoknál kell kialakítani, hanem a város szélén, több helyen. Szerinte az lenne a legfontosabb, hogy 10-ből 2 embert meggyőzzünk, hogy lerakja az autóját. Ennek kell lennie a fő közlekedéspolitikai kérdésnek ma Budapesten. Ráadásul a technológiai fejlődéssel az önvezető taxikkal olcsón lehet kocsihoz jutni, ha éppen szükséges - emelte ki.

Várkonyi szerint azonban Vitézy kihagyta a képletből az autósok adóit, amivel hozzájárulnak a közös teherviseléshez. Arra is figyelmeztetett, hogy az önvezető autózást csak a belváros lezárt részein lehetne megvalósítani, ahol csak és kizárólag ilyen autók járnának, máskülönben katasztrófa lenne a közlekedés. Végezetül kiemelte, hogy az autó egy olyan szükséglet, amiről az emberek nem fognak lemondani. Nyaraláshoz, családlátogatáshoz és bevásárláshoz elengedhetetlen, így csak a számukat lehet csökkenteni, de el nem fognak tűnni, sem a városból, sem máshonnan.