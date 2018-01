2014 őszén, a választási kampányban ugyanolyan összeölelkezés zajlott Zuglóban, mint most az országos politikában Karácsony Gergely és az MSZP között. Mindent bevetettek, még arra is gondoltak, hogy élőlánccal álljanak ki a kerület évtizedek óta legnagyobb fejlesztése, a Városliget megújítása, a múzeumi negyed megépítése ellen. Mosolyogva sétálgatott kézenfogva Kunhalmi Ágnes, Karácsony Gergely, a helyi “erős szoci”, Tóth Csaba - akit Juhász Péter nemrég egyszerűen lemaffiózozott - a Ligetben, a többi balos helyi képviselőjelölttel. Szerintük ugyanis nem szabadna hozzányúlni a parkhoz, jó az úgy, ahogy most van, széttöredezett betonjárdákkal, majdnem összeomló építményekkel.

A politikai ajvékolást nem ők kezdték, csak felültek a “minden maradjon a régiben” balliberális életérzés jegyében szervezett tiltakozáshullámra.

Most is lenne alkalom a választásoknak Karácsony miniszterelnök-jelöltségével és közös listával nekiinduló politikai erőknek a városligeti demonstrációra. Ugyanis olyan botrány történik, ami tényleg balliberális tüntetéséért kiált. Az állami beruházás keretében ugyanis kitiltják az autókat a közparkból.

És bizony, ha már a teljes városligeti fejlesztés ellen tiltakozott a magát “zöldnek” (is) tituláló Párbeszéd és a “haladó” MSZP, most mindenképp fel kell emelnie a hangját a tűrhetetlen intézkedés ellen. Mert tényleg megdöbbentő, hogy a Városliget amellett, hogy megmarad közparknak - nagyobb zöldfelülettel, megszüntetett Dózsa György úti parkolóval -, turisztikai célpont is lesz, és 2021-től a Kós Károly sétányon sem pöfékelnek majd az autók.

Már csak a tiltakozás legjobb formáját kellene kitalálniuk, ugyanis az út megszüntetéséhez a fákhoz csak nem láncolhatják ki magukat.