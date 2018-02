Két tény biztos. Az egyik, hogy a jelenlegi migráns tömegek nem akarnak integrálódni. A másik, hogy az illegális embercsempészet aranykorát éli. Ennek a kettőnek a találkozása pedig általában sok bajjal jár. Így történt ez tegnap délután is a Calais melletti egyik élelmiszer-elosztó helyen. Az egész azzal kezdődött, hogy egy afgán állampolgár lövöldözni kezdett. Bennem kapásból felmerült a kérdés, hogyan is juthat fegyverhez egy rendőrök és csendőrök, néhol katonák által védett tábor “menedékkérője” fegyverhez. Ahogy a francia AFP is rávilágított: az embercsempészek által. Ez egyáltalán nem meglepő. Az viszont igen, hogy ilyen mértékű felügyelet mellett is sikerül ezt megoldani. Lefizetés? Zsarolás? Valami hasonló lehet a képlet. Egy ott segítő humanitárius munkatárs megdöbbenve meséli, hogy a lövöldözés után megjelent egy társaság vasrudakkal felfegyverkezve, és azokkal estek neki az eritreai migránsoknak. A videón ugyancsak az összecsapás vége látszik, de így is észrevehetjük a vérző sérülteket és a fegyvereket.

A helyszínen éjszakázott Gérard Collomb belügyminiszter is, aki felháborítónak és tarthatatlannak tartja a helyzetet. Továbbá a csempészeket tette felelőssé a csütörtöki erőszak miatt. És így igaz, tarthatatlan és felháborító ez az állapot. Calais sokáig nyugodt városkájának képe teljesen megváltozott. Mára a település neve rímel a káosszal. És a helyzet súlyosbodik. Emmanuel Macron január 16-ai látogatása során tett kijelentései két igen komoly következménnyel járt. Az egyik, hogy a humanitárius szervezetek nagy embermozgást figyeltek meg, egyre több migráns érkezik a térségbe, főleg a párizsi NO-GO zónákból. A másik pedig az általános feszültség fokozódása, folyamatos zavargások, kisebb csetepaték, tehát erőszakhullám közeledik. Maga a kijelentés pedig arról szólt, hogy Theresa May brit miniszterelnökkel közös csúcstalálkozót tartanak, ahol a családegyesítés is téma lesz.

A migránsválság és annak nem megfelelő kezelése amúgy is látszik Calais polgárainak véleményváltozásán. Ha megnézzük hogyan szavaztak az elmúlt három választáson, körvonalazódik, hogy egy eléggé szocialista központú városról beszélünk. 2002-ben, és 2007-ben is a szocialista jelölt került ki győztesként a körzetben, azonban 2017-ben változott a helyzet. Emmanuel Macron ugyan nem sok kerületet vesztett el, de Calais egyike volt ezeknek, hiszen már programjában sem tudott megfelelő választ adni a migrációs válság krízisére, és talán nem is véletlenül.

Ezzel el is jutunk a fő problémához, ami az EU rossz bevándorlás politikája. A német-francia tengely, amely évtizedeken keresztül meghatározta az európai politikát, felborult. Angela Merkel vezérletével Németország, Brüsszellel összefogva saját gazdasági igényeik szerint próbálják alakítani az európai politikát. Olyan hipotézisekre építik a jelenlegi EU-s bevándorlás politikát, mint, hogy integrálni kell az ideérkezőket. Vagy, hogy a multikulturalizmus, a nyílt társadalom a jövő, igaz itt már milliárdos filantrópok befolyása is érzékelhető. Erről azonban elfelejtették megkérdezni az itt lakó több milliónyi európait, illetve azokat is akik ide érkeznek. Mert, az a büdös nagy helyzet, hogy eltekintve az európaiak véleményétől, az ideérkezők többségének meg sem fordul a fejében az integráció. A legutóbbi calais-i eset is, legyen bármilyen szörnyű, pont erre mutat rá. Ha már az afrikaiak és afgánok - akiket összeköt az, hogy ők elvileg "sorstársak" - nem tűrik meg egymást, akkor mi, jóhiszeműen mit várunk egyáltalán?

Borítófotó: MTI/EPA/Johan Ben Azzouz