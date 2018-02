Nem ma, nem tegnap és nem is 2015-ben kezdődött a németországi iszlamizáció. Több mint egy évtizeddel ezelőtt. De nem ám erőszakosan, önkéntesen. A német országos köztévén, az ARD-n ment egy teleregény, amelynek egyik 2006-ban sugárzott epizódjában az édesanya felvilágosítja óvodás korú fiát arról, hogy Istennek van egy másik neve: Allah. Rögtön meg is kéri a kicsit: mostantól így nevezzék Istent, majd bejelenti: mától Allah szabályait kell követniük.

Ez bizony a keresztény értékek belehajítása a sutba. Ahol pedig vákuum keletkezik, oda valami be fog áramlani. És áramlik.

Legutóbb a múlt hónapban, a vesztfáliai Immerathban tettek a földdel egyenlővé egy 1891-ben felszentelt templomot. 2015-ben a muszlim „menekülteket” be nem fogadó, dúsgazdag Szaúd-Arábia, gálánsan felajánlotta 200 új mecset építését, a willkommens-nek akkor még tapsikoló németek számára.

Vajon az ARD, mint köztévé, melyik közösséget szolgálta? A keresztény többséget, vagy az akkor még kisebbségi muszlimot? Szeretem az összeesküvés-elméleteket. Főleg, mert idővel igazolódik, a konteók zöme nem parttalan fantáziálás, nem is elmélet, hanem tényleg összeesküvés. Szerintem az ARD már jó előre elkezdte érzékenyíteni a németeket, felkészíteni a polgárokat a Mutti meghívója után történőkre. De Merkel kancellárt sem avatták be teljesen, mi is következik valójában, csak érzékenyítették őt is. Azt mondom én, ha olyan érzékenyek ezek a mohamedánok a disznóhúsevésre, nosza, érzékenyítsük őket.

Vajon ki támogatta az ARD érzékenyítő sorozatát? Soros? Netán maga az ENSZ? Mert ki is a filantróp, mi az ENSZ, a nyílt társadalom és a globalizáció?

A második világháború romjain megkezdték a globális piac kiépítését. A hatvanas években a hagyományos társadalmak, a nemzetállamok leépítését, a nyílt társadalom megalapozását. Most még ennél a fázisnál tartunk. Eztán következnék a nyílt társadalmak összekapcsolása, a politikai unió, az ENSZ világparlamentté alakítása, végül a világállam megteremtése.

Lehet minderre legyinteni: ugyan kérem, ez összeesküvés-elmélet. Ettől függetlenül a nyugat-európai polgárháború a legyintő kézzel is fogható közelségbe került. Nem a polgárháború az igazán jó szó, inkább a szabadságharc.

Borítófotó: A Török Iszlamista Vallási Intézmények Uniója (DITIB) nevű szervezet új központi temploma, a kölni Merkez Camii-mecset a nyitott mecsetek napján, 2017. október 3-án. (MTI/EPA/Sascha Steinbach)