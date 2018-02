Úgy tűnik, egyedül az “MSZP arca”, Kunhalmi Ágnes nem tud róla, hogy mi is folyik Gyöngyösön.

“Kizárt, hogy Fodort rakják be Gyöngyösön” - jelentette ki igen határozottan az ATV-ben tegnap este Kunhalmi Ágnes. Az “MSZP arca”, országgyűlési képviselője, budapesti elnöke meglepődve hallotta, hogy Hiesz György, Gyöngyös szocialista polgármestere, eddigi országgyűlési képviselője bejelentette, hogy visszalép az indulástól és a pártból is kilép.

Helyette, nagyon úgy tűnik, hogy a gyöngyösi születésű, még 1994-ben a körzetet SZDSZ-esként megnyerő - aztán 1998-ban már elveszítő - Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke lehet majd Hiesz helyett a balos induló. Hiesz maga is azt mondta, hogy valóban felmerült Fodor indítása.

Ez is alátámasztja, hogy a találgatásoktól azért többről van szó, bár Kunhalmit úgy tűnik, a fontos ügyekbe nem nagyon avatják be. A párt elnöksége ugyanis úgy döntött, se Fodort, se párttársát, Bősz Anett-tet sem akarja befutó helyre tenni az országos listáján, ezért őket egyéniben indítanák.

Logikailag azért nem nehéz kikövetkeztetni, hogy Fodort hol is akarják indítani, Hiesz, aki a párt erős helyi emberének számított, nem véletlenül csapta rá az ajtót az MSZP-re. Ahogy nem véletlenül legyintett az elvtársaira az újpesti Horváth Imre sem, aki egyéni mandátumot nyert 2014 telén egy időközi választáson, most viszont a körzetét mégis átengedték a DK-s Varju Lászlónak. Ő is kilépett a pártból, és meglebegtette, hogy függetlenként elindul a választáson.

Kunhalmi Ágnes akkor is nyilatkozott, mindössze annyit mondott, sajnálja “Imre bácsit.”

A régi, még mindig sikeres szocialisták sorra hagyják ott az MSZP-t, a folytonos, ámde sikertelen szövetségeskereső politikája miatt. Bizonyosan nem lesz itt vége a történetnek, hiszen már Bősz Anett is melegíthet egy szoci körzetben, illetve a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea is nagyon el akar indulni Óbudán, ahol véletlenül az MSZP-s Kiss László az egyéni képviselő.

Vagy ezekről a vitás körzetekről sem hallott még Kunhalmi? Vagy csak újra egy “sajnálomra” futja majd tőle az elhibázott MSZP-stratégia miatt a választások után?

Ez azonban már biztosan nem lesz elég az MSZP arcától.

