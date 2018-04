A nyolcadik szabad választás meglepő eredményt hozott. A vártnál nagyobb részvételi arány most a kormánypártoknak kedvezett, így a Fidesz-KDNP-pártszövetség zsinórban a harmadik kétharmadát söpörte be. Az ellenzék a 2014-es teljes baloldali összefogás után most a gyanú szerint a színfalak mögött a Jobbiknál is kiegészült koordinációval próbálkozott, ám hiába. A mindent felülíró migráció kérdésében a kormánypártok tűntek hitelesebbnek.