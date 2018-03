Angela Merkel másodszor ismeri be, hogy léteznek no-go zónák, az ENSZ-ben mégis az az általánosan elfogadott álláspont, hogy a migráció jó dolog, amelynek szellemében a szervezet migrációs kompaktja is íródott. Közben Magyarországon a “hatalmat ellenőrző sajtó” továbbra is csak egyetlen hatalom ellenőrzésével van elfoglalva: a magyar kormányéval.

Utólag szépen beégett az ellenzéki sajtó azzal, hogy a magyar kormányon röhögtek, amiért szerintük nincsenek is no-go zónák. Merkel ugyanis beismerte, hogy vannak, igaz az elmúlt pár hónapban már másodszor, de a lényeg az, hogy most halódékig is eljutott. Sőt úgy tesznek, mintha nem is ekézték volna nagy mellénnyel például Szijjártó Péter külügyminisztert, amikor no-go zónákat emlegetett.

Ez a csütörtöki leszereplés persze teljesen hiábavaló volt. Ugyanznap “Nincs megállás: már nyíltan az ENSZ ellen kampányol a magyar kormány” címmel megy neki a 444 a kormány legújabb plakátjainak. Az “Orbánékról csak jót vagy semmit” jelszó jegyében a 24.hu pedig ezzel a címmel vette át a hírt: “Most éppen az ENSZ ellen árnyékbokszol a magyar kormány”. Az Index címében szó szerint hazugsággal vádolja a kormányt. Pedig ha valami most tényleg árnyékboksz, az pont az "objektív" kollégáink tevékenysége.

Arra ugye legvadabb álmainkban sem számítottunk, hogy a 444, az Index vagy a 24.hu bármelyikénél is egymás mellé teszik Merkel beismerését és az ENSZ céljait, abból ugyanis le kéne vonni azt a csúfos következtetést, hogy bizony, a bevándorlás mégsem annyira egyértelműen jó. Ne adj' Isten esetleg azt, hogy kifejezetten rossz. A kormány viszont nem most kezdett el no-go zónákról beszélni, és szeretné is tudatosítani a magyar emberekben: “Az ENSZ azt akarja, hogy folyamatosan fogadjunk be migránsokat. Magyarország dönt nem az ENSZ” - ez a szöveg áll ugyanis a kormány plakátjain. Ez az a szöveg, amit a 444-en úgy értékeltek, hogy “elmebaj” és “őrület”. A nyafingerküszöböt megint nem sikerült elég magasra tenni.

A kormány tájékoztató kampánya arra az ENSZ által kidolgozott migrációs tervezetre reflektál, melynek célja - akárhogy csűrjük csavarjuk - nem éppen a migráció megállítása. A dokumentum szövege inkább annak megállíthatatlansága és pozitívumai mellett érvel. A kormány kampánya pedig épp ellenkezőleg. Nem is lenne ezzel semmi probléma, ha önjelölt erkölcsi iránytűink ne lihegnének, akarom mondani, árnyékboxolnának ezen az egészen. A 444-en így gyártanak álproblémát az egészből: “Egy elég szofisztikált javaslatcsomagról van szó, amiben egyébként szó szerint szerepel, hogy >>a nemzetállamok szuverén joga migrációs politikájuk szabályozása<<, szó sincs tehát Magyarországra erőltetett intézkedésekről; ez egy ajánlástervezet, amelyről a tagországok önkéntesen dönthetnek”. Lassan kezdjük azt hinni, hogy egyeseknek még az asztaltársaság szeme láttára való orrtúrás is szofisztikált, ha azt valamely “fejletnyugati”/internacionalista übermensch követi el, de ez csak egy mellékgondolat.

A lényeg: pont ez van a plakáton is, hahó! Az ENSZ-nek nincs joga ezt keresztülverni a nemzetállamokon, akármennyire is szeretnék, még akkor se, ha minden eszközt be fognak vetni ennek érdekében. Tehát hiába mutatnak nekünk irányt a nemzetekfelettiség fényhozói, mi nyugodtan mondjunk nemet = Magyarország dönt. Jó ha ezt mindenki tudja, és jó, hogy ezt a kormány tudatja is mindenkivel, mert a tájékoztatás felkent papjai ebben a kérdésben nem fognak ám megszakadni. Ők ehelyett azt fogják belénksulykolni, hogy "szegénykéket mind be kell fogadni, különben is tök szuper, hogy idejönnek". Tehát nagyjából azt, amit az ENSZ is. Legkétségbeesettebb pillanataikban még a szentírást is idézni fogják a wikipédiáról, persze félremagyarázva.

Majdnem elfelejtettem, mi baj van még ezzel a tervezettel! Például az, amit a 444 így fogalmazott meg: “Valószínűleg a magyar kormánynak az sem tetszett, hogy az ENSZ javasolja a civil szféra bevonását is a helyzet kezeléséhez”. Jaj srácok, ne legyetek már ilyen szégyenlősek! Igen a magyar kormánynak az a baja, hogy nem akarja, hogy annak a Soros György nevű milliárdosnak a szervezetei még nagyobb befolyásra tegyenek szert, akiről nagy nehezen ti is elismertétek, hogy tőletek sem sajnálja a pénzt.