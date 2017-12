Sokakat érint, hogy 2018-tól emelkedik a minimálbér, a nyugdíj és a gyed, valamint a családi adókedvezmény összege is. Közben csökkennek az adminisztrációs terhek is - ezek mellett is rengeteg változást hoz 2018.

Összegyűjtötte a Pénzcentrum.hu, hogy milyen változásokra kell számítani 2018. január 1-jétől. Eszerint emelkedik a minimálbér, s növekednek a nyugdíjas ellátások is. Utóbbi három százalékkal. Megugrik a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a diplomás gyed összege is, s növekedik a családi adókedvezmény. Újabb támogatást kapnak a jelzáloghitelesek, és az első gyermek vállalásakor az édesanya fennálló diákhitelét felfüggesztik, a másodiknál a tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az egészet.

Folytatódik az otthonteremtési program is, sok adminisztratív akadály elhárításával, járulékos költség csökkentésével még olcsóbbá teszik az otthonteremtést. A 2016-os hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően január 1-től a munkabérekre rakodó adóteher, a szociális hozzájárulási adó 19,5 százalékra csökken. Újdonság lesz az is, hogy januártól a családi házban élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. Közben 18 százalékról 5 százalékra csökken az internet-szolgáltatás áfája. S megfelezik a napelemekre kivetett úgynevezett termékdíjat is.



Január 1-től az ügyfelek okmányok bemutatása nélkül fizethetik be csekkjeiket, ha bankkártyával fizetnek. Új elem az is, hogy immár csak 10 évesnél fiatalabb autóval lehet taxizni, miután lejár a 2015-ös kormányrendeletben meghatározott türelmi idő.

