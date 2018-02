A magyarországi turizmus fejlődése is indokolja, hogy további fejlesztésekkel erősítsük az iparágat: 2017 első 11 hónapjában már a teljes 2016-os, mintegy 30 milliós vendégéjszaka-számot elérték a hazai szálláshelyek. A cél 2030-ra elérni az 50 milliót évente. Éppen ezért jelentős fejlesztések várhatóak Vácott, Zebegényben, Visegrádon, Szentendrén, Hajdúszoboszlón, Debrecenben, Nyíregyházán, Szentkúton, Lentiben, Nógrád megyében, a Mátrában, Zalakaroson, a Hortobágyon, Hévízen és Budapesten. Esztergom például 12 milliárd forintból újul meg. Több mint tíz, Balaton parti kalandparkot korszerűsítenek 1,2 milliárd forintból és megújulnak a Tisza-tó és a Dunakanyar mentén található strandok is. Elkezdődik a sátoraljaújhelyi üveghíd építése – jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója. „Hatalmas az érdeklődés a Magyar Turisztikai Ügynökség Szálláshelyfejlesztő programja iránt” – mondta a vezérigazgató. „Az ügynökség célja, hogy a szezonalitás csökkenjen, és mindenki töltsön el még egy éjszakát Magyarországon” – emelte ki.



Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója

A legtöbben még mindig Németországból érkeznek Magyarországra: ők 2017-ben 2,1 millió vendégéjszakát jelentettek. A második helyen az Egyesült Királyság áll, az innen érkező vendégek által eltöltött éjszakák száma 2010-hez képest 96 százalékkal emelkedett. Emellett kiemelkedő növekedést tapasztalunk a Csehországból (105 százalék), a Lengyelországból (96 százalék), az Oroszországból (91 százalék) és az Egyesült Államokból (81 százalék) érkező vendégek és az általuk eltöltött éjszakák számában. Az idén májusban induló Magyarország és USA közötti közvetlen repülőjáratnak köszönhetően további emelkedésre számítanak. A legkiugróbb növekedést azonban a Kínából és a Koreai Köztársaságból érkezők mutatták: 2010 óta rendkívüli mértékű, 350 százalékot meghaladó mértékben emelkedett az innen érkezők Magyarországon töltött vendégéjszakáinak száma. Tavaly novemberben a kínai-magyar miniszterelnöki csúcstalálkozó alkalmával együttműködési megállapodást kötöttek a legnagyobb kínai online utazási ügynökséggel, így a növekedés mértéke tovább fokozódhat.

Idén is a látványosságoké a főszerep

Az idei tervekkel kapcsolatban a vezérigazgató hangsúlyozta, hogy megkezdődik a tavaly nevesített öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségben az első nagyprojektek megvalósítása. További olyan új, kiemelt turisztikai térségek jöhetnek létre, amelyekben az MTÜ jelentős fejlesztési potenciált lát. A főbb tervek között szerepel a világörökségi helyszínek fejlesztése, összesen közel 10 milliárd forint értékben. Fejlesztések indulnak a hollókői várban, Pannonhalmán és a Fertő-parton, befejeződik a szigligeti vár felújítása. Elkezdődik a Hortobágy 3 milliárd forintos forrásból történő fejlesztése is. Balatonfüreden megújul a vitorláskikötő, több száz millió forintos horgásztanya-fejlesztési program indul, és több mint száz magyar borászat kap turisztikai célú fejlesztésre támogatást.

A Kisfaludy Szálláshely fejlesztési konstrukciót Guller Zoltán minden idők legnagyobb szálláshely fejlesztési programjának nevezve elmondta: eddig 580 pályázat érkezett, a támogatási igény meghaladja a 21 milliárd forintot, ezért a határidőt 2018. március 14-ig meghosszabbították. Új szálloda és panzió építésére eddig több mint 200-an igényeltek vissza nem térítendő támogatást. Idén Magyarország lesz Európa gasztronómiai fővárosa: az idei Michelin Díjátadó Ünnepséget ugyanis hazánkban rendezik meg 2018. március 25-én. „Az esemény tovább erősíti pozíciónkat a világ kulináris térképén” – tette hozzá Guller Zoltán.