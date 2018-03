Egy ideig úgy tűnt, hogy a hollywoodi stúdiók egyre jobban kezdenek ráharapni a videójáték adaptációkra. Jelenleg összesen 42 jövőbeli projekt van bejelentve.Csak néhány ismertebb cím, amelyekből filmet akarnak készíteni: The Last of Us, Contra, Metal Gear Solid. A Call of Duty nevű lövöldözős játéksorozatra komplett filmes univerzumot építenének, de nagyvászonra vinnék az erőszakban ugyan csak bővelkedő Duke Nukemet, a Gears of Wart és a Half-Life-ot is.

Ez a lelkesedés azért is meglepő, mert egyelőre a "játékalapú" produkciók nem igazán hoztak komolyabb összegeket a konyhára. Az asszaszinok és a templomosok évszázadokig tartó fiktív háborújáról szóló Assassin’s Creed például a 2016-os év egyik legnagyobb bukása volt: a 125 millió dollárt kóstáló film végül Amerikában csak 54 milliót tudott összegyűjteni.

Ráadásul most a legújabb videójáték film, a Tomb Raider sem muzsikál túl jól. Az Alicia Vikander főszereplésével készült kalandfilm 94 millióba került, de az első hétvégéjén csak 23 milliót hozott Észak-Amerikában. Valószínűleg a mozikban összesen 70 milliónál többet nem is tud hozni a tengerentúlon. Komoly esély van rá, hogy az eredménye el fogja rettenteni a többi stúdiót, és inkább kifarolnak a korábban bejelentett adaptációk mögül.