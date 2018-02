Egy afgán férfi halálosan megkéselt egy kétgyermekes anyát a bajorországi Prien am Chiemsee-ben tavaly áprilisban, amiért az áttért a kereszténységre. A német bíróság életfogytig tartó szabadságvesztés mellett döntött az ügyében. Nem meglepő módon az elkövető sem rendelkezett menekültstátusszal - írja a Deutsche Welle .

A 38 éves nő még Afganisztánban tért át a kereszténységre, de 2011 óta élt a németországi városban. Gyilkosával csak futó ismeretségük volt, a 30 éves férfi mégis meggyilkolta két gyermeke szeme láttára.

Az afgán férfi mentális zavarokkal küzdött, még pszichiátrián is kezelték, ügyvédje erre is akarta építeni a védelmet. Mikor enyhébb büntetést kért ügyfelének, azzal érvelt, hogy a férfi még gyerekkorában sok “erőszakot, vért és gyilkosságot” látott. A bíróságot nem hatotta meg ez az érvelés, és életfogytiglanra ítélte a kétgyermekes anya gyilkosát, és elfogadta az ügyész azon álláspontját, hogy az elkövető motivációja egyértelműen vallási jellegű volt. A vádlott úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy a nő őt is többször megpróbálta áttéríteni a kereszténységre, amit a férfi nehezen viselt és teljesen “összezavarta”.

A férfi menedékjogi kérelmét ugyan elutasították, ennek ellenére 2013 óta Németországban élt. Hozzá hasonlóan nem kellett elhagynia az országot Anis Amrinak sem - miután az ő menekültkérelmét is elutasították -, aki még 2016-ban Berlinben belehajtott az adventi vásár járókelőibe, ami - a kamion sofőrjét is beleértve - 12 halálos áldozatot követelt.

A meggyilkolt nő idősebb fia még az ítélet kihirdetése előtt úgy nyilatkozott, reméli, hogy édesanyja gyilkosa a megérdemelt büntetést kapja, és nem küldik vissza Afganisztánba, ahol az emberek ünnepelni fogják tettéért.

Borítófotó: A 'Wir bleiben alle' (Maradunk mind!) mozgalom graffitija - az ilyen, késelő menekültekkel valószínűleg ők sem tudják szolidaritásukat kifejezni. Maradjanak csak a németek... (CC/Flickr/Matthias Ripp)