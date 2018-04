A kormányfő és a jobboldali politikai közösség szerint nagy erők mozdultak meg a mostani választás előtt. Nem a kis ellenzéki pártocskákkal kell megküzdeni, hanem nemzetközi erőkkel: elsősorban Soros Györggyel és hálózatával.

És mit ad isten, most is Orbánnak van igaza. Az egyszeri jobboldali Facebook-felhasználó tapasztalhatja, hogy milyen óriások szálltak be a magyar választási kampányba, méghozzá bevándorlósimogató oldalon. A jobboldali felhasználókat, oldalakat, tartalmakat kíméletlenül irtják, miközben Gyurcsány Ferenc határon túli magyarok ellen uszító kampányvideója nem ütközik a Facebook „közösségi irányelveibe” – ez az orwelli újbeszél szakzsargonja. Aki nem áll egyértelműen bevándorláspárti oldalra, annak kuss a neve a közösségi médiában.

Mindeközben sorra derül ki Soros György helytartóiról, hogy pont azok, aminek látszanak. Nemrég izraeli újságírók jóvoltából értesülhettünk arról, hogy egy fekete öves Soros-veterán miként lobbizott a németeknél, hogy fingassák meg a magyar felet a civiltörvény miatt. Nem sokkal később egy újabb hangfelvétel tanúskodott róla, hogy – milyen meglepő! – a Soros-szervezetek feladata a politikai befolyásolás és befolyásszerzés. Mindenki lepődjön meg.

A hozzám hasonló szerencsések, akik már a kommunista éra végén születtek, nem tapasztalhatták meg az agymosást és a cenzúrát. A magam részéről nincs is kedvem hozzá. Márpedig a globalista koalíció szívesen megkóstoltatná velünk ezeket. Szép lassan eldugott egyetemi tanszékektől a törvénykönyvekig másznának a genderügyi szabályok, a mindenki által használt elsődleges felületeken pedig elhallgattatnák az ellenvéleményeket. Mindeközben kötelező lenne örülni a bevándorlók áradatának.

Mert senkinek ne legyen kétsége: ha a szar-szappan-szalámi (© Deutsch Tamás) koalíció nyer, akkor bizony be fogják engedni a migránsokat. A globalista koalíciónak ugyanis semmi másra nincs szüksége, csak egy gyenge, akarat nélküli kormányra, és ezt a Gyurcsány–Vona-koalíció tudná szállítani. Mindenben szolgaian bólogatni Brüsszelnek, Sorosnak, a nemzetközi techcégeknek és tulajdonképpen bárkinek, aki jobbágyi jó magaviseletükért hatalomban tartja őket.

Egyetlen esélyünk van a nagy testvéreknek való beintésre: elmenni szavazni, s mind a két voksunkat az egyetlen megmaradt nemzeti erőnek adni. Minden más esetben a globalisták megkapják játékszernek Magyarországot. Mondjanak bármit az okostojások, a politika elég egyszerű – mégis súlyos – kérdések körül forog, és egy választáshoz közeledvén még inkább leegyszerűsödnek ezek. Ha az ellenzéki miskulancia nyer, akkor valójában Soros György és szervezetei, valamint a globalista lobbierők alakítanak kormányt. Ez ennyire egyszerű.

Ez a választás tétje. Maradjunk annyiban, hogy ez valóban nem bagatell ügy.

