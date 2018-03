Bár az ellenzékiek próbálják a választókat összezavarni , hogy feledtethessék azokat a - nem annyira régi - időket, amikor még egyértelműen ellenezték a kerítést, arra azért vannak tippjeink, körülbelül milyen gyorsan kezdenének brüsszeli ritmusra táncolni a bevándorlás kérésében, ha kormányon lennének.

Gulyás Gergely azért mai sajtótájékoztatóján igyekezett mindenkit emlékeztetni az ellenzékiék valódi szándékaira. Kijelentette: Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje nyilvánvalóan hazudott, amikor a kvóták elutasításáról nyilatkozott, hiszen emellett hangsúlyozottan közös európai megoldást szorgalmazott. Utóbbi azonban Gulyás Gergely szerint semmi mást nem jelentett eddig, mint a kötelező betelepítési kvótákat.

Felhívta a figyelmet arra is: a szocialista Bangóné Borbély Ildikó egy válaszából kiderül, hogy csak április 8.után árulja el, támogatja-e a kvótákat. Felidézte Gyurcsány Ferenc DK-elnök korábbi szavait is, aki "politikai öngyilkosságnak" nevezte, ha valaki kerítésbontásról beszél, és ő nem szeretne öngyilkos lenni. Vagyis nyíltan beszél arról, hogy nem hajlandó megmondani az igazságot - értékelte a szavakat Gulyás Gergely, aki szerint ebből egyértelmű: vélhetően semmit nem változott Gyurcsány Ferenc kerítésbontó szándéka.

Kijelentette: már most egyértelműen kiolvasható a nyilatkozatokból, hogy ha a baloldali ellenzék hatalomra jutna, akkor a kerítést lebontaná, a bevándorlásnak szabad utat engedne, és bármilyen közös európai megoldást támogatna, beleértve a felső korlát nélküli betelepítést is.

Ezt a folyamatot nem szabad megengedni, továbbra is mindenkit meg kell állítani a határnál – szögezte le Gulyás.

Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt