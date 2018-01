Horst Seehofer bajor miniszterelnök invitálását elfogadva látogatott el pont ma, a CSU bajoroszági tanácskozására Orbán Viktor. A Seeon kolostorban összegyűlt bajor kormánypárt hagyományos tanácskozása különösen fontos, hiszen most jönnek a koalíciós tárgyalások a CDU, CSU és SPD között. Különösen annak a függvényében, hogy 52%-ra emelkedett azoknak az aránya Németországban, akik szerint rossz, vagy kevésbé jó lenne, ha ismét a CDU/CSU és az SPD kormányozna nagykoalícióban.

A német politikus kiemelte: elvárja Horst Seehofer bajor miniszterelnöktől, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnökétől, hogy a párt bajorországi tanácskozására meghívott Orbán Viktornak világosan megmutassa, hol húzódnak a határok a menekültek ügyében, valamint a sajtó- és a véleményszabadság területén. Érdekes, hogy előtte megemlíti, hogy Magyarország és Lengyelország, “újabban talán Ausztria támogatásával” úgy tesznek, mintha a migránsok ügye csak a németekre tartozna. Furcsa, hogy ezt az összefüggést észrevette, talán abba is belegondolhatna, hogy mit is jelent, ha már a bajorok is felénk húznak.

Martin Schulz pedig nem köntörfalazott véleményével. Szerinte: “megengedhetetlen, hogy miközben néhány európai uniós tagállam, mint Németország nagy erőfeszítéseket tesz, mások egyetlen menekültet sem hajlandóak befogadni”. Schulz hiába került ki a brüsszeli bürokraták árnyékából, s csöppent vissza a német politikába és a valóságba, nem változott az álláspontja. Lehetett arra gondolni, hogy Brüsszelből utasítgatva nem látja az országára nehezedő problémákat, de nem erről van szó. A zürichi alkalmazott tudományok egyeteme kimutatása alapján elmondható, hogy 2014-2016 között minden100 bejelentett bűncselekménynél nagyjából 92-93 esetben a feltételezett elkövető valamilyen menedékjogi státuszban lévő ember, vagy elutasított menedékkérő volt. Önkritika helyett azonban tehát inkább másokra mutogat, mint hogy megoldáson törné a fejét. Emlékezhetne arra, milyen jogoknak kell megfelelnie az olyan schengeni országoknak, mint Magyarország, amelynek nem csak EU-s országokkal vannak határai. Mert hát az a nagy helyzet, hogy mégis csak az EU-s jog védelmében áll kerítés ma a déli határainkon, hogy azzel védjük mind a schengeni övezetet, mind az Európai Uniót.