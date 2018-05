A OECD 0,8 százalékponttal emelte várakozását a tavaly novemberi prognózishoz képest mind az idei, mind a jövő évi növekedés tekintetében - derült ki a nemzetközi szervezet miniszteri értekezletén, ahol is hazánkat Varga Mihály pénzügyminiszter képviselte.

A gazdaságpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes aláhúzta: hazánk növekedése idén negyedik legmagasabb lehet a 37 tagország között az OECD szerint. Hasonlóan a kormány április végén publikált konvergencia programjához, amely 4,3 százalékos növekedéssel számolt, az OECD is egyrészt a fogyasztásbővülést eredményező reálbérek gyors emelkedését, másrészt az élénk beruházási aktivitást, harmadrészt a kedvező külső kereslet és a kiépülő újabb kapacitások eredményeképp növekvő exportot tekinti a konjunktúrafolyamatok főbb hajtóerőinek.

Az OECD értékelése is megerősíti, hogy a magyar gazdaság növekedése előretekintve is stabil és az ágazatok széles körére kiterjedő. A minimálbérek jelentős emelkedése, a foglalkoztatás gyors bővülése az erős lakossági bizalommal párosulva megalapozza a fogyasztás folytatódó növekedését. Az élénk munkaerő-kereslet következtében a bérek emelkedése 2018-ban is kétszámjegyű lehet, illetve a már jelenleg is az Európai Unió tagállamai közt negyedik legalacsonyabbnak számító magyar munkanélküliségi ráta tovább mérséklődhet.

Végezetül Varga Mihály hozzátette: a visegrádi országok növekedése az OECD előrejelzése szerint dinamikus marad az előrejelzési időhorizonton, és jelentősen meghaladja az eurózóna átlagát.