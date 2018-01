A tavalyi év vége felé a német választók még Martin Schulzot tartották 2017 lúzerének. Mára megváltozott a helyzet: a szocdemek elnöke, arcán vastag bőrrel határozná meg a német kormány politikáját. Egy napja például kijelentette, ha pártja kormányra kerül, nem lesz felső határ a menekültek befogadásában. De mondott olyat is, ami a “mi” Jobbikunknak is tetszene.

2017 végén készült egy közvélemény-kutatás arról, ki az év vesztese a német polgárok szerint. Akkor még nem csodálkozott azon senki, hogy a németek választása a szociáldemokraták elnökére, Martin Schulzra esett. Schulz vezetésével a szocdemek a második világháború utáni történelmük legrosszabb választási eredményét érték el, ráadásul az elnök pozíciója saját pártján belül is meggyengült.

Persze egy hazai szocialistától tudjuk, hogy mindent meg lehet magyarázni. Ezt a pofára esést Martin Schulznak is sikerült kidumálnia valahogy. Ekkor születtek az olyan felemelő, magvas gondolatok, mint ez is: a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) “erőt merít a vereségből”, vagy: az SPD “elfogadja a választóktól kapott megbízatást” az ellenzéki munkára. Pazar! Mármint az lett volna, ha tényleg így alakul.

Csakhogy kiderült, Schulz nem csak magyarázni tudja a vereséget, de győzelemmé is tudja azt transzformálni. Sajnos a német szocdemek elnöke mégsem akkora lúzer, sőt! Mondhatni deáki bölcsességgel várta ki, hogy bedőljön a Jamaica-koalíció terve, hogy utána megkegyelmezzen Merkelnek és megadja neki a stabil kormányzáshoz szükséges többséget. Hogy közben majdnem fél éve koalíciós válság van az országban? Németországnak nincs kormánya? Lárifári! Vagyis: “na und?” Csak zárójelben: ennyit nekem nem érne meg, hogy Gulyás Márton kedvenc mikropártjának (akármelyik is legyen az) minimális esélye legyen arra, hogy nagypártokat zsarolhasson koalíciókényszer esetén. Bár a jelenlegi állás szerint a biztos választók alapján még egy arányos rendszerben is összejönne az abszolút többség a Fidesz-KDNP-nek.

Na de! Mi volt az az elképesztően fontos programpontja Schulznak, amit ilyen áron kellett kiharcolni? Hát persze, hogy a menekültek felső korlát nélküli befogadása. Úgy tűnik, amiből Merkel már kezd kigyógyulni, azt most Schulz kapta el. Hát jó! Akkor ezek szerint, akiket a gonosz Orbán nem fogadott be, mind mehetnek oda ugye?

És mit szorgalmaz még elemi erővel Martin Schulz? Az egységes európai minimálbért. A Jobbik lassan át is ülhet az európai szocialisták frakciójába, igaz ez a javaslat még mindig nem elég baloldali a Jobbik terveihez képest, ők ugyanis európai béruniót szeretnének. Csak hát, azt még ezek a neolibsi szocialisták is soknak tartják. Igaz, a fáklyás tüntetés óta tudjuk, hogy a Jobbik az egyetlen hiteles baloldali párt.

Borítófotó: Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD elnöke (MTI/EPA/Clemens Bilan)