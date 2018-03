Miután Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely újdonsült polgármestere nemrég elbocsájtotta az 1990 óta az önkormányzatnál dolgozó aljegyzőt, most sikerült kirúgnia a város címzetes főjegyzőjét is. Miközben a városházát kezdik ellepni az ellenzék figurái, Márki-Zay még az egyik legfontosabb kampányígéretéből is kibújt, egy elég vitatható indoklással. Ezzel nagyjából be is árazta az ellenzék ígéretcunamiját.

A hódmezővásárhelyi összellenzéki koalíció “független” jelöltje elég hamar kimutatta foga fehérjét beiktatása után. Márki-Zay “ügyes” kampánya - amihez kellett a Jobbik agytrösztje és a teljes országos ellenzéki médiatenger -, arra lett felépítve, hogy a polgármesterségért induló tisztalelkű férfiú valójában nem is politikus, csak egy felháborodott civil. Mióta polgármester, azóta kiderült, hogy nagyon is politikus, meg az is, hogy annak is csapnivaló. Márki-Zay ugyanis, mint kétségbeesett rossz politikus kezdte el a tisztogatást a városházán, megszabadulva fő- és aljegyzőjétől egyaránt. Az nem számított neki, hogy mindketten közel harminc éve dolgoztak az önkormányzatnak, a paranoiás Márki-Zay úgy tűnik, kötelességének érzi az évtizedek óta működő struktúra szétverését.

A kirúgott aljegyző azóta elárulta, Márki-Zaynak az nem tetszett, hogy jegyzői hivatalából kiindulva kijavította polgármestere süketelését. Az összellenzéki polgármester ugyanis a kampányban megígérte az építményadó eltörlését, majd beiktatása után arra hivatkozva táncolt vissza ígéretéből, hogy csak most szembesült a város költségvetésével, és nem tudta, hogy ez az ígéret nem megvalósítható. Erre az aljegyző közölte vele, hogy a város költségvetése február 7-e óta nyilvánosan elérhető bárki számára. Azóta Márki-Zay őt is, és a főjegyzőt is szépen kipaterolta.

Ezek szerint így értette Márki-Zay, hogy senkinek nem kell félnie, mert kampányában ezt is kihangsúlyozta. “Polgármester úr hivatalba lépése óta folyamatosan zsíros megbízási szerződéseket köt „tanácsadóival”, és hogy ennek meglegyen a fedezete 53 köztisztviselő bérét csökkentette március 1-jei hatállyal. Megjegyzem, ugyanezen a napon mondta el az összapparátusi értekezleten, hogy senkinek nincs félnivalója, és hogy emelkedni fognak a bérek. Ennyit igazmondó polgármesterünkről…” - mondta Végh Ibolya, az elbocsájtott aljegyző.

Ha már a “tanácsadóknál” tartunk. Márki-Zay kampányát a Jobbik-közeli Iránytű Intézet segítette, de úgy látszik a városvezetésben már nem tudnak segíteni patronáltjuknak, vélhetően ahhoz ők se értenek. Ebből kiindulva, vajon Vona Gábort meg tudnák tanítani arra, hogyan kell egy egész országot irányítani? Nagy összegben nem érdemes erre fogadni, mindenesetre Márki-Zay kampánya sikeres volt. Igaz, a sikerhez kellett párat hazudnia is (kamerával megfigyelik, kirúgták munkahelyéről politikai okokból, építményadó eltörlése…), amit az ellenzéki “függetlenmédia” készséggel minden kritika nélkül át is vett. Hiába cáfolták meg aztán egyesével Márki-Zay összes nevetséges hazugságát, a függetlenobjektív kollégák ezekre a hírekre már nem voltak ennyire érzékenyek.

Hiába minden médiafényezés, Márki-Zay Péter az összellenzék (de leginkább a Jobbik) polgármesterjelöltje még időben megmutatta, mit várhatunk a féktelen ellenzéki ígérgetéscunamitól. Köszönjük meg neki!