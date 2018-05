Hosszú évek óta Kína már nem csak egy, a világot olcsó és gagyi árukkal ellátó óriásország, hanem egy olyan hely, ahol talajvízként jön fel a minőség! Egy friss globális tízes márkarangsorba a Facebookot is megelőzve került fel a Tencent, de pozíciót nyert az Alibaba csoport is.

Kezdjük is a rangsorral: a napokban tette közzé a BrandZ a szokásos márkaérték-listáját. Ennek a sorrendje pedig a következő: Google, Apple, Amazon, Microsoft, Tencent , Facebook, Visa, McDonald's, Alibaba (az Aliexpress is ide tartozik), valamint az AT&T.

Kezdjük hátulról, mármint a kínai sikereket: a pár éve a New York Stock Exchange tagjaként Amerikában is extra erős hídfőállásokat építő Alibaba közel megduplázta egy év alatt a BrandZ által számított márkaértékét: 113 milliárd dollár (31 ezer milliárd forint) jött ki, és nincs megállás, három igen népszerű területre is nyit Jack Ma vállalata: dollármilliárdokat öl a mobilfizetésbe, a felhőalapú számítástechnikába és az online ételkiszállítás bizniszbe.

A másik kínai aspiráns a sencseni Tencent, amely az online játékok, applikációk, azonnali üzenetküldés és az online fizetések királya Kínában. Egy teljesen újfajta közösségi és fizetési platform. Márkaértéke 65 százalékkal, 179 milliárd dollárra, azaz 49 ezer milliárd forintra nőtt. Arról nem is szólva, hogy tőzsdei tőkeértéke (más néven piaci kapitalizációja, azaz a részvények darabszáma szorozva az aktuális árfolyammal) meghaladja az Egyesül Államok legértékesebb bankjának, a JPMorgan Chase-nek az értékét. A Tencentet ugyanis 490 milliárd dollárra, hozzávetőleg 135 ezer milliárd forintra értékeli ma a tőkepiac.

Ráadásul a BrandZ szakértői szerint az amerikai fiatalok sokkal könnyebben fogadják el ma, ha egy márka kínai, mint korábban. A nagy kérdés persze az, hogy a sohasem látott kínai nyomulásnak mi lesz a vége. Eltűnnek vagy meggyengülnek vajon az elmúlt évek nagy márkái a kínai nyomás következtében?