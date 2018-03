Nagyot ment ma a balos ellenzék, amelynek vezetőiről ismét megtudhattuk, tökéletesen alkalmatlanok mindenre. Még az ellenzéki politizálásra is: egymást égette és alázta be Kunhalmi Ágnes, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely.

Történt, hogy az MSZP “csodafegyverét”, az öreg TSZ-elnökök, szakszervezeti bizalmik és volt munkásőrök múzsáját, Kunhalmi Ágnest ismét mikrofonhoz engedték egy nyilvános eseményen. Nem is hazudtolta meg magát a színpadi show-ban tényleg erős budapesti pártelnök. Olyan elánnal kezdte mindenki “Ágikája” ekézni a Jobbikot, mintha ott ragadt volt 2012-ben, az antifasiszták Kossuth téri gyűlésén, amikor az akkori radikálisokat közellenséggé nyilvánították, és be is akarták tiltani azt Gyöngyösi Márton zsidólistázós nyilatkozata miatt. Ágika úgy belejött a Jobbik-Fidesz egymásra tolásába, hogy hiába integetett, mutogatott neki egyszerre Molnár Gyula, Karácsony Gergely és Fodor Gábor is a színpad széléről, hogy pssszt!, ő rájuk se hederített. Biztos, azt gondolta, hogy a pantomim is a show része, csak azt nem értette, miért nem a színpadon adják elő. Ezért aztán zavartalanul nyomta tovább.

Valami olyasmiket mondott, hogy a Jobbikban ma többen vannak, akik egyetértenek Orbán politikájával, hiszen a Fidesz a Jobbik programjából vesz át elemeket. Ezért minden Jobbikra leadott szavazat kukába menő szavazat, és ezzel csak Orbánt segítenék, és ma Magyarországon nem lehet megoldás része a Jobbik.

És jött a Kunhalmi által sem várt drámai fordulat.

Érkezett ugyanis a baloldal Cicerója, Gyurcsány Fletó, hogy szóról szóra meghazudtolja az előtte fellépő “kedves jelenséget”. Ugyanis a nagy szövetséges, a Rákosi-féle traktoroshölgyeket idéző vehemenciájú Kunhalmi beszédnek épp az ellenkezőjét állította. Azt ugyanis, hogy tárgyalni kell a Jobbikkal. A tömegben egymásra néztek az egykori karhatalmisták és besúgó házmesterek, hogy akkor most mi van? Ágika elvtársnő nem erről heveskedett az imént, hanem elküldte a nyilasokat a francba, mert hogy azok tulajdonképpen fideszesek. Erre jön a miniszterelnök-elvtárs, és keblére öleli a nácikat, hogy tárgyalni kell velük?!

Azokkal, akiket nemrég még betiltottak volna, Vonáék nagyon örülhettek, hogy már nincsenek átnevelőtáborok, mert ha rajtuk, a besúgó házmestereken múlik, simán oda vitték volna őket. De nem vitték, mert mégiscsak demokrácia van, és ők már demokraták. És ezzel meg is nyugtatták magukat.

Ágika tehát szemétbe dobta a Jobbikot, akiket Gyurcsány kihalászott onnan, és slusszpoénként jött Karácsony. A zuglói “szociális demokrata” és hírhedt antifasiszta meg azt mondta, ő az ördöggel is szövetkezne, de úgy, hogy az ördög nehogy a képére formálja őt. Micsoda rétor veszett el ebben az emberben! Magyarán, a néhány év alatt már majd' minden balos pártot megjárt MSZP-s miniszterelnök-jelölt a kommunista szövetségeseit a hónalja alá csapva simán leülne egyezkedni a nemrég még antiszemita Jobbikkal. Mert hát miért ne, a politika ugyebár nem szerelem kérdése, ideológia meg annyi van, hogy minden nap lehet egy újat találni belőle a könyvtárak politológia-polcain. Magyarán mindenre és annak ellenkezőjére is elő lehet adni valamilyen magyarázatot, csak az a fő, hogy mosolyogjunk hozzá a szemüvegünk alatt, a “demokrataság” mindent elbír. Annyi azonban bizonyos, hogy legalább a Jobbikban sem gondolkodnak erről nagyon másként, de tárgyalni még nem akarnak Fletóékkal.

Már csak az a kérdés ezután, hogyha ez a csapat ilyen ellenzékben, mit várhatnánk tőlük kormányon?

