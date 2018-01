A Közel-Kelet sejkjei felett egyre fenyegetőbben függ Damoklész kardjaként a kérdés: mi lesz az országukkal, ha a földjeikből az utolsó csepp „fekete aranyat” is kinyerték? Bár ez az idő minden bizonnyal még igen csak odébb van, egyszer csak el fog jönni.

Az Egyesült Arab Emírségekben úgy tűnik a menekülési utat a megalomán ingatlanfejlesztések mellett az oktatásban találták meg. Az ország miniszterelnöke és alelnöke – egyben Dubaj uralkodója– legalábbis az utóbbi ügy támogatására hozta létre a saját magáról elnevezett Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Alapítványt.

A csillagászati összegből, összesen 10 milliárd dollárból életre hívott szervezet már egy évvel a 2007-es indulás után 100 ezer könyvet osztott szét az arab világ gyermekei között. A hasonló lépések már csak azért is fontosak, mert egy korábbi jelentés szerint az érintett országokban a lakosok 19 százaléka írástudatlan.

Az alapítvány emellett a régió start-upjainak is szívesen nyújt segítő jobbot, de kiveszi a részét a kultúra támogatásából is: helyi emírségi írókat patronálnak, költészeti fesztivált indítottak, egy külön programjuk pedig igyekszik meggyőzni az arab fiatalokat, hogy a közösségi oldalakon az anyanyelvüket használják.

A profiljuk az elmúlt években olyan burjánzásnak indult, hogy az már szinte zavarba ejtő: a 2010-es pakisztáni áradások idején adományaikkal a károsultakat segítették, de részt fognak venni egy készülődő grandiózus dubaji projektben is, aminek a keretében többek közt új hotelek, bevásárlóközpontok, oktatási intézmények, könyvesboltok és szórakozóhelyek is létesülnek majd a tengerparti városban.

Mivel utóbbiakkal bevallottan a 2020-as Dubaji Világkiállítás vendégeit akarják majd lenyűgözni, joggal merülhet fel a kérdés: vajon a szervezetnél nem fog-e elsikkadni az eredeti alapítói gondolat. A helyi politika sajátosságai miatt erre nehéz válaszolni. Mivel az országban, az egyes becslések szerint mintegy 14 milliárd dolláros vagyonnal bíró Mohammed uralkodó személye kikezdhetetlen, ezért az alapítványa működéséről sincsenek objektív jelentések. Ám akármilyen szép gesztus is volt tőle a szervezet létrehozása – aminek az elnöki pozícióját negyed szülőtt fia, Ahmed tölti be – olybá tűnik, hogy a többi vállalkozása mellett ez csupán egy apró porszem marad az emírségi sivatagban. Dubajban ugyanis a grandiózus látnivalók jelentős része a sejk bábáskodása alatt született, beleértve a mesterséges szigeteket és a Burdzs Kalifa 828 méter magas tornyát is.