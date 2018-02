Bár a jobbikosok évekkel ezelőtt még uniós zászlót égettek, és elnökük, Vona Gábor a kilépésre buzdított, mostanság pápábbak akarnak lenni a pápánál (pontosabban gyurcsányabbnak Gyurcsánynál). Mára a Jobbik szerint is Magyarország jólétének alfája és omegája, ha annyira átadjuk magunkat nyugat-európai érdekeknek, hogy még a legátlátszóbb próbálkozásaikat is csont nélkül bevesszük (van erre csúnyább kifejezés is). Nagy változás ez ilyen rövid idő alatt, de azért nem akkora, amekkorának látszik: a Jobbik egy dologban hű maradt magához.

Amikor még 2010 előtt a Jobbik népszerűsége meredeken emelkedni kezdett, elég világos értelmezéssel rendelkeztek a világ dolgait illetően: a nyugat, és a nyugati nagytőke, Izraellel karöltve többször elárulta már Magyarországot a történelem során. Ráadásul a nyugati liberális értékek romlottak és romlást akarnak hozni ránk is. A megoldás a Kelet felé fordulás. Ennek volt része, hogy meg kell találnunk “igazi” gyökereinket a keleti népek között, és azon értelmezés is így született, hogy az iszlám a világ utolsó reménysugara, hiszen az a “nyugati romlás” tökéletes ellentéte. Arról nem is beszélve, hogy az antiszemitizmussal átitatott Izrael-ellenességből is az iszlám világgal való jó kapcsolatok következtek.

Még arról is konkrét elképzeléssel rendelkeztek, hogy a Közel-Kelet leghíresebb, a Szaúd-Arábia és Irán közti konfliktusában melyik oldalt választják, ami nem meglepő, hiszen előbbi jó kapcsolatokat ápol a jobbikosok által akkor még egyik főellenségként kezelt Egyesült Államokkal.

Mindebből következett a radikális EU-ellenesség is, olyannyira, hogy Vonáék - bár most feledtetni akarják - évekig ki akartak lépni az unióból. Míg az átlag jobboldali mindig is szkeptikus volt a nyugat jóindulatát illetően, a Fidesz-szavazók, és maga a Fidesz is máig EU-párti. A Jobbik viszont mára elérte Gyurcsányék szintjét az önfeladásban, és az összes radikális EU-imádatból származó ötlet kritikátlan átvételében.

Magyarországon először Gyurcsányék kezdték el tolni az Egyesült Európai Államok gondolatát, de mostanság Macron francia elnöknek is hasonló elképzelései vannak. És kinek küldött nemrég súlyos behízelgő levelet Vona Gábor? Hát persze, hogy Macronnak, ráadásul az EU reformjával kapcsolatos konzultációt érintően.

Nagyon meg lennénk zavarodva mindannyian, ha az egykor nemzeti párt nem támogatott volna eddig is hasonló ötleteket. Ilyen volt például az európai bérunió is, ami kivenné nemzeti hatáskörből a bérpolitikát, és egy kommunisztikus, központosított hatalomnak adná azt át.

De miért lett hirtelen Vona Nyugat- és EU-párti? Talán azért, mert befolyásos nyugati szereplők szintén az iszlám oldalára álltak. Látható, hogy míg a Fidesz ellenzi a muszlimok tömeges betelepítését és ezzel párhuzamban megerősödtek a zsidó állammal való kapcsolatai, addig a Jobbik a bevándorlást pártoló Brüsszel oldalára állt. A 2015-ös bevándorlási krízis és az azóta tartó bevándorláspárti nyomás hatására Vonáék levonhatták a következtetést, hogy megmaradhatnak iszlámbarátnak és Izrael-ellenesnek, de ebben legújabb szövetségeseiket épp nyugaton találhatják meg. Hiteltelen is lett volna a bevándorlásellenesség, annyi az iszlám világnak címzett dícsérő szó után. Így most abban reménykedhetnek, hogy a globalizmus önmagát pusztítja el azzal, hogy beszívja az "emberiség reményének utolsó sugarait", vagyis engedi magát bekebelezni a - Vonáék által nemesebb - muszlim civilizáció által. Ez úgy tűnik még azt is megéri Vonáéknak, hogy egy platformra kerültek Gyurcsány DK-jával.