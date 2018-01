Csak idő kérdése és a házunk az életfunkcióinkat is figyelni fogja: már évekkel ezelőtt elkészült azaz eszköz, amely például ha elszundítunk kikapcsolja a TV-t és a világítást. De hamarosan már az sem lesz probléma, ha a gyerek elhagyja a lakáskulcsot és nem tud bemenni a házba: vannak okos zárak, amiket telefonról akár több száz kilométerről is ki lehet nyitni. Ha esetleg kíváncsiak leszünk, hogy a lurkó mellett esetleg más is beakar-e menni, már arra is lesz egy kütyü. Olyan 4G-s otthoni megfigyelő kamera is van, ami wifi nélkül is rá tud menni a webre. Bár az átlag magyar lakást még nem bástyázzák körbe okos megoldások a műszaki cégek láthatóan komolyan bíznak benne, hogy a jövő a smart otthonokról fog szólni. Ami ijesztő, hogy a biztonságról sokáig kevés szó esett: pedig már volt olyan okos baba-figyelő – amellyel mobilról is követni lehet, hogy mi történik a gyerekszobában – amiről kiderült, hogy meglepően könnyű feltörni. Még ijesztőbb, hogy amikor a Rapid7 nevű biztonsági cég erre felfigyelt, hiába akarták felvenni a gyártókkal a kapcsolatot: volt, akit el se lehetett érni, mások egyszerűen nem válaszoltak. A helyzet azért sokat javult az utóbbi időben. Ráadásul egyre praktikusabbak megoldások látnak napvilágot. Például egy szituációmenedzser használata mellett ha a lakó elmegy otthonról, nem kell külön egyesével leellenőriznie, hogy valóban kikapcsolta-e például a fűtést, az elektromos berendezéseket és a világítást. A rendszer átveszi az ilyen mindennapos rutinfeladatokat, s azok könnyedén, egyetlen ujjmozdulattal elvégezhetők.

A My Kitchen Elf („Az én konyhai manóm”, röviden Mykie) képében pedig már olyan személyes konyhai asszisztens is létezik, amely okos „beszélgetőpartnerként” a konyhában áll készenlétben. A felhasználó hangvezérléssel kezelheti, Mykie pedig meghallgatja, válaszol a kérdéseire és segíti őt a mindennapok számos témájában. Mykie például tudja azt, hogy éppen milyen alapanyagok találhatók meg a hűtőszekrényben, és, hogy a süteménynek mennyi ideig kell még sülnie.