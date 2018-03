Vona Gábor népszerűtlenebb még a Jobbiknál is. A kampány során minden párt büszkén hirdeti plakátjain a miniszterelnök-jelöltek személyét, egyedül a Jobbik nem teszi ki a hirdetőoszlopokra Vona Gábort. Ez azt mutatja, hogy már a Jobbik kampányszakemberei is jobbnak tartják, ha háttérbe tolják a népszerűtlen pártelnököt, hiszen szerepeltetése csupán tovább rontana az így is komoly bajban lévő párt választási esélyein.