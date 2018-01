Sokszor támadják mind a civil szférából, mind az ellenzék részéről a kormányt, hogy nem foglalkozik eleget az egészségügy rendszerével. Holott a statisztikák azt mutatják, hogy egyre több pénz vándorol az ágazatba. Főként akkor érzem úgy magam, mint egy kabaréban, amikor Gyurcsány Ferenc, vagy bármely olyan ellebzéki politikus nyilatkozgat az egészségügy katasztrófális állapotáról, akiknek volt lehetősége foglalkozni az ágazattal, de nem éltek vele.

Ezt mutatja az is, ha megnézzük, hogyan szerepelt az ide vonatkozó OECD felméréseken (Health at a Glance) Magyarország 2010 előtt és után. Feltűnt ez Rétvári Bencének is, aki szerint: “a 2010 előtti hétéves időszakban csak Magyarországon csökkentek az egészségügyi ráfordítások, minden más országban valamilyen mértékben nőttek”. Hozzáfűzte, sehol nem került olyan mértékű “lejtőre” az egészségügy pár év alatt, mint Magyarországon a balliberális kormányzás alatt, amikor a forráskivonások, “a nemzetközi egészségügyi mérések legvégére taszították hazánkat”.

Az államtitkár kiemelte: “a polgári kormány 2010 óta pótolja az egészségügytől elvett pénzeket és ez már látszik a nemzetközi felmérésekben is”. Ha meglessük a számokat, láthatjuk, hogy az egészségügyi ráfordítások növekedésének OECD-átlaga 1,4 százalék volt az elmúlt években, míg Magyarországon 2,7 százalék. Rétvári hozzáfűzte, hogy “ a 34-ből mindossze 5 olyan OECD-ország van, amelyben nagyobb mértékű volt az egészségügyi ráfordítások növekedése, mint Magyarországon”.



Két elemet kell kiemelni a jelenlegi kormány egészségpolitikájával kapcsolatban. Az egyik a béremelés, a másik pedig az egészségügyi ellátás javítása. Rétvári Bence közölte, hogy “a 2012-2013-ban megvalósított 27 százalékos béremelések mellett az utóbbi két évben az orvosok alapbére 207 ezer forinttal emelkedett, az ápolók alapbére pedig 65 százalékkal emelkedik négy év alatt”. Hozzátette, “ezt a többéves béremelési programot gyorsítja fel a kormány januári döntése, amellyel előrehozzák az idei, eredetileg novemberre tervezett 8 százalékos ápolói béremelést és az már januártól visszamenőleg jár”. Valamint - ha már szó esett a ballib kormány teljesítményéről e téren - az államtitkár rávilágított arra is, hogy az Orbán-kormány 546 milliárd forinttal költ többet 2018-ban egészségügyre, mint amekkora összeg szerepelt az utolsó baloldal által benyújtott 2010-es költségvetésben.

Borítófotó: Pécs, 2018. január 15. Egy beteget vizsgálnak a Pécsi Tudományegyetem ortopédiai klinikáján... (MTI Fotó: Sóki Tamás)