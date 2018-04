Olyan Közép-Európát akarunk - emelte ki a budafoki ünnepségén a kormányfő -, amelyet "nem lehet fehér asztalok mellett felosztani", amelyről nem dönthetnek nélküle, amely nem engedi magát megfélemlíteni, megleckéztetni, ahol a nemzetek kiállnak egymásért, ahol magától értetődően mi döntjük el, kit engedünk be a területünkre, és ahol "a saját törvényeink és igazságunk szerint élhetünk".

Orbán Viktor hangsúlyozta: "hiszünk az összefogás erejében", és a most átadott emlékmű azt üzeni, hogy megőrizzük Katyin és Szmolenszk emlékét, felépítjük és megőrizzük azt a Közép-Európát, amelyet e tragédiák áldozatai megálmodtak. Több tiszteletet Lengyelországnak, több tiszteletet Magyarországnak! - hangoztatta a miniszterelnök.

A kormányfő szerint ahogy eddig, úgy a jövőben is mindig számíthat Lengyelország Magyarországra. Közölte: Lengyelország Közép-Európa vezető országa. Ez a Közép-Európa a magyarok jövője is, ezért amikor Lengyelországot támadják, Közép-Európát támadják és bennünket is támadnak - magyarázta. Hozzátette: amikor kiállunk Lengyelország mellett, tesszük ezt a magyar-lengyel barátságért és mert kiállunk magunkért is.

Orbán Viktor azt mondta: 27 éve ő is azt gondolta, hogy Európa a jövőnk, de ma azt látni, hogy "mi vagyunk Európa jövője".

MTI/Máthé Zoltán

Megjegyezte: vannak rejtélyes dolgok az életben, ilyen a barátság és a népek barátsága. Nem kell ezt megérteni, csak hagyni kell, hogy a mélyből táplálkozó magyar-lengyel barátság "egyszerűen körülöleljen és vigyen a jövő felé" - fogalmazott.

A 2010-es szmolenszki légi katasztrófában elhunyt Lech Kaczynski lengyel elnökről a miniszterelnök felidézte: 2008-ban találkozott vele utoljára a Varsó melletti elnöki rezidencián, ahol a magyar-lengyel barátság jövőjéről és lehetőségeiről beszéltek.

A magyar és lengyel nemzet barátságát "testvériséggé edzették" az évszázadok csapásai, sorsközösségük nem csak hazájuk földrajzi közelségéből fakad, és gyökereik is egymásba fonódtak - mondta. Hozzáfűzte: a történelem sorsfordító pillanataiban újra és újra megtalálják egymást, testvériségük a szabadságért érzett közös szenvedélyből és az érte vívott közös harcból fakad.

Orbán Viktor közölte: ma közösen emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára, fejet hajtanak az áldozatok előtt és hitet tesznek az általuk képviselt küldetés előtt. Lech Kaczynski kiváló jogtudós, a Szolidaritás elszánt harcosa, köztárasági elnök volt, aki hűségesen ragaszkodott az elveihez - mondta. Úgy vélte, a magyarok igaz barátjuknak tartották, és hálás szívvel emlékeznek a közép-európai politikusra.

Kiemelte: olyan Közép-Európát akarunk, ahova soha nem térhetnek vissza a 20. században átélt szörnyűségek, ezért az emlékezés közben a szmolenszki áldozatoktól örökölt feladatokra is összpontosítani kell.

