A Civil Liberties Union for Europe, azaz Európai Szövetség a Szabadságjogokért vezetője Dénes Balázs bevallotta, azért lobbizott Németországban, hogy gazdasági nyomást helyezve Magyarországra, magyar munkahelyeket veszélyeztetve érjék el a bevándorlást segítő NGO-kal kapcsolatos szabályozás visszavonását. A Soros György által támogatott szervezet egészen a német külügyminisztériumig kúszott, ahol még büszkén vállalta is a dollármilliókat, amiket erre a célra áldoz a milliárdos tőzsdespekulálns - írja a Jerusalem Post. Az már csak hab a tortán, hogy Dénes azt is bevallotta, mik az amerikai üzletember tervei Brüsszellel.