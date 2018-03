Amikor a magyarországi autóipar jövőjére gondolunk, elsősorban a négy nagy hazai gyártó – Mercedes, Audi, Opel, Suzuki – beruházásaira fókuszálunk. Közben Magyarország az innovatív technológiák fejlesztésének - önvezetőjármű-szoftverek, akkumulátorok és tesztpálya - egyik központjává válik. A kimutatások alapján Magyarország teljes kivitelének húsz százalékát az autóipar adja, és a világ húsz legnagyobb autóipari beszállítójából 15 van jelen hazánkban. Az autóipar több mint 154 ezer dolgozót foglalkoztat. Az említett négy nagy hazai autógyártó mindegyikénél jelentős beruházások zajlanak.

Az Audi győri gyárában ebben az évben indul az Audi Q3 sorozatgyártása, amihez a Rába parti városban új, 80 ezer négyzetméteres karosszériagyárat építettek fel - hangzott el a vállalat éves tájékoztatóján. Bejelentésre került az is, hogy több mint 12 300 dolgozót foglalkoztató társaságnál 2018 nyarán elindul az elektromos motorok sorozatgyártása is. Tavaly mintegy kétmillió motort készítettek Győrben, ami azt jelenti: az Audi hazai gyára a világ legnagyobb motorgyára is.

A Mercedes Benz Hungária Kft. tervei között szerepel a meglévő üzem fejlesztése és egy új gyár elépítése is, mely egy milliárd eurós befektetést igényel.

A Suzuki esztergomi gyára 1992 óta töretlenül üzemel, míg az Opel új tulajdonosa nemrég jelentette be a magyar üzem hosszútávú fejlesztési terveit. További pozitív hír a szektor számára, hogy a tavaly bejelentett, állami támogatást is élvező, tervezett hazai nagyberuházásokból nagyságrendileg minden harmadik köthető az autóiparhoz.

Az Euler Hermes témával foglalkozó elemzése alapján a hazai gépjárműgyártók első szintű, közvetlen beszállítói a magyar gazdaság egyik legfontosabb szereplői jelenleg, és az besorolása alapján többnyire az alacsonyabb kockázatú kategóriába tartoznak. Az összefoglaló szerint a magyar autóipari termelés 92 százaléka exportra irányul, így ezt a szektort lehetetlen elszigetelten, csak a hazai folyamatokra fókuszálva elemezni. Mindez azt is jelenti, hogy a globális trendek és folyamatok szinte azonnal éreztetik hatásukat: a német gazdaság esetleges lassulását, a Brexittel kapcsolatos kihívásokat, a kínai vagy éppen az orosz piacok problémáit azonnal megérezzük.

