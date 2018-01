Lapunk 1958. január 7-én kapta a Figyelő nevet, és hat évtizeden keresztül működött gazdasági hetilapként. Ezen hosszú évek során a Figyelő komoly presztízst szerzett a gazdasági témájú lapok között, korábbi népszerűsége a közelmúltban mégis megcsappant. Eljött tehát az idő a megújulásra, melynek munkálatai egy évvel ezelőtt meg is kezdődtek.

Hatvan évvel a Figyelő név megszületése és egy évvel a megújulás után bátran kijelenthetjük: lapunk mára egy markáns, jól felismerhető arculattal rendelkezik, amely semmivel nem összetéveszthető a hazai médiapiacon.

Nem csak arról van szó tehát, hogy a megújult Figyelő már nem csak és kizárólag a gazdaság, hanem a közélet és a politika aktuális kérdéseivel is foglalkozik, de mindemellett határozott elképzelésekkel is rendelkezünk saját céljainkról. Ahogy főszerkesztőnk, Lánczi Tamás fogalmazott az általunk rendezett TOP200 gálán: fontosnak tartjuk, hogy “a lap köré fölépítsünk egy közösséget", ami a sikeres magyar emberek közössége. “A Figyelőt a magyar siker lapjává szeretnénk tenni”. A megújult lap felépítése egyharmad közélet, egyharmad gazdaság és egyharmad társadalom, amely azt tükrözi, hogy a siker többféle irányból jöhet.

A magyar médiatér 2018-ra jelentős átalakuláson ment keresztül, a '90-es és 2000-es éveket jellemző szocialista-liberális hegemónia végleg a múlté. Így nem csoda, ha a Figyelő arculatváltását is sokan támadják azok közül, akiknek hiányzik a magyar média “kényelmes” egyszólamúsága. Mi viszont büszkék vagyunk az elmúlt egy évben elért eredményeinkre.

Büszkék vagyunk az októberben megrendezett TOP200 Gálánkra, melyen Magyarország üzleti-gazdasági vezetőit vendégelhettük meg, és amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is tiszteletét tette. Hamar és meghatározó módon be tudtunk kapcsolódni a politikai közbeszédbe is.

A megújult Figyelőt ért támadások is abban erősítenek meg minket, hogy jó úton járunk. Elhíresült címlapunk, melyen egyértelműen kifejeztük a migrációs válság okozta vitákban elfoglalt helyünket, felrobbantotta az internetet. Az egyértelműen bevándorláspárti médiumok nem győztek az újabb és újabb negatív jelzőket ránk ragasztani.

Mi viszont továbbra is folytatni fogjuk azt a gyakorlatot, hogy a konfliktusos témákat sem kerüljük el, hogy a Figyelő következő 60 éve legalább annyira sikeres legyen, mint az azt megelőző.