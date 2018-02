A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) és a lisszaboni nagykövetsége által szervezett Be Smart! üzleti fórumon vettek részt és mutatkoztak be ezen a héten a BVK 7. Be Smart versenyén elektromobilitás és smart city témában nyertes startupok: az Electromega, a Mindtech, a Qatalyst, a Route4U és a Stringbike.