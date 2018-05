Arra a kérdésre kerestem választ, hogy a liberalizmus által uralt társadalmakban észlelt kóros folyamatok véletlenszerűen következtek-e be, vagy ezek a folyamatok valamely, eddig ismeretlen, társadalmi törvény hatásának a következményei? - írja bevezetőjében dr. Juza László, aki a Figyelőnek készítette el fenti témakörben az elemzését.

A kérdés megválaszolásában akkor következett be áttörés, amikor vizsgálni kezdtem, hogy a XX.-XXI.század történéseit meghatározó három ideológia,

1., a bolsevik(kommunista),

2., a náci(nemzetiszocialista)

3., és a liberális ideológia hogyan került meghatározó helyzetbe az adott társadalomban és ezt követőleg hogyan zajlottak a társadalmi folyamatok?

Meglepő hasonlóságok, azonosságok

Az ideológiák meghatározó helyzetbe kerülésének a körülményei, az ekkor zajló társadalmi történések meglepő hasonlóságot mutattak, az ezt követő társadalmi folyamatok, az ideológiák tartalmának eltorzulása, majd a társadalomban zajló folyamatok eltorzulása teljes azonosságot mutatott.

Ha három különböző társadalomban, teljesen eltérő időpontban azonos folyamatok zajlanak, akkor ezt valamely azonos tényezőnek kell befolyásolni, kiváltani. Léteznie kell tehát egy azonos tényezőnek, mely mindhárom társadalom működése során felbukkant.Tartalmi azonosság kizárható volt, hiszen milyen tartalmi azonosság lehet a két ordas eszme és a valósan pozitív elveket hordozó liberális eszmerendszer között?

Végül bebizonyosodott, hogy valóban fellelhető egy azonos tényező, amely mindhárom társadalomban megjelent: mindhárom ideológia hegemón helyzetbe került a többi ideológia viszonylatában.

Ezzel nagyon fontos összefüggésre derült fény: ha adott társadalomban hegemón helyzetbe kerül valamely ideológia, a társadalom működése károsodni fog. Miután három esetben háromszor be is következett a társadalmak működésének a károsodása, feltételezni lehetett, hogy ebben az esetben nem társadalmi összefüggésről, hanem eddig fel nem ismert társadalmi törvényről van szó. Be kellett azonban látni, hogy amíg nem sikerül tisztázni, hogy miképp függ össze az ideológia hegemón helyzetbe kerülésének ténye, a társadalom működésének eltorzulásával, károsodásával, addig a társadalmi törvényt definiálni nem lehet.

Ennek a döntő kérdésnek a tisztázása előtt két másik kérdésre kellett választ adni.

Mikor jelenthetjük ki, hogy az adott társadalomban valamely ideológia hegemón helyzetbe került?

Ezt akkor jelenthetjük ki, ha már nem tartanak választást, vagy tartanak választást, de egy párt egy jelöltjére lehet szavazni, vagy látszólag többpártrendszer működik, de minden, a választhatóságig erősödött párt azonos ideológia alapján működik, azaz, nem választhatnak valós alternatívák közül a választók.

A definícióból kiderül, hogy demokratikus választás esetén sosem kerülhet ideológia hegemón helyzetbe. Ennek az a magyarázata, hogy demokratikus választás esetén sok, különböző ideológia alapján működő párt van választhatósági helyzetben, ezzel valós választási alternatívát biztosítva a választóknak. Hiába nyer választást ezen pártok közül valamelyik akár nagy arányban is, ha nem jól teljesít, veszít a következő választáson, mert a választók akkor is sok, különböző ideológia alapján működő párt, azaz valós alternatívák közül választhatnak.

Miként kerülhet valamely ideológia hegemón helyzetbe? Ennek van egy megkerülhetetlen előfeltétele: az adott társadalomban krízis helyzetnek kell kialakulnia.

Ekkor mindig megjelenik egy politikai ideológia, amely kritikai leírást ad a társadalom működéséről és javaslatokat fogalmaz meg a teendőket illetően. (A társadalom problémáira megoldást kínál). Ez történik lényegében minden társadalmi működési zavar esetén, csak krízis helyzetben más a társadalom reakciója.

Paraziták válság idején

Krízis helyzet esetén az adott társadalom tagjainak nagy tömege kerül szinte elviselhetetlen élethátrányba. A társadalomban hatalmas feszültség halmozódik fel, társadalmi robbanás fenyeget. Ennek a helyzetnek azután az lesz a következménye, hogy a problémákra megoldást kínáló ideológia elveit, rövid idő alatt a társadalom tagjainak nagy tömege fogadja el, különösebb kritikai vizsgálódás nélkül. Ezek a kivételes körülmények teszik lehetővé, hogy valamely ideológia hegemón helyzetbe kerüljön.

Ezen kérdések tisztázása után rá lehetett térni az alapvető kérdés tisztázására. Hogyan függ össze az ideológia hegemón helyzetbe kerülése a társadalom működésének a károsodásával? Milyen mechanizmuson keresztül történik a károkozás, azaz, hogyan fejti ki a társadalom működését károsító hatását a feltételezetten létező társadalmi törvény?

Az ideológiák nem képesek közvetlenül hatni a társadalomra, hatásukat a társadalom tagjainak azon csoportja segítségével fejtik ki, akik elfogadták az ideológiák elveit. Ebből következőleg, az ideológiáknak a társadalomra gyakorolt hatásában az ideológia elvei mellett megjelennek az emberi gondolkodás törvényeinek a hatásai is. Ezen törvények közül számunkra most azon törvény működésének a vizsgálata a lényeges, amely olyan hatást fejt ki, hogy a társadalom tagjainak minél nagyobb tömege fogadja el az ideológia elveit. Az emberi gondolkodás ezen törvényének a hatása mutatkozik meg akkor, amikor minden ideológiának a társadalomra gyakorolt hatásával egyidejűleg megjelenik két törekvés: a társadalom minden tagja fogadja el az ideológia elveit és a társadalomban zajló minden folyamat az ideológia elvei szerint működjön.

Az emberi gondolkodásnak ez a törvénye hasznos feladatot tölt be ezen törekvések létrehozásával, hiszen az ideológia elveit képesek elterjeszteni. Ám az is könnyen belátható, hogy amennyiben az emberi gondolkodásnak ezen törvénye nagyon jelentős hatást tudna kifejteni a társadalomra, ha ezek a törekvések valóban elérnék a bennük megfogalmazott célokat, ez a társadalom működését súlyosan károsítaná.

Védelmi funkció

Szokványos körülmények közt ez a károkozás alig jelenik meg, mert számos ideológia hat a társadalomra azonos időben, nagyjából azonos intenzitással és azonos törekvésekkel, így az ideológiák egymás kártokozó hatását semlegesítik. Tehát az a tény, hogy szokványos körülmények közt számos ideológia hat az adott társadalomra, ez megvédi a társadalmat a károsodástól. Merőben megváltozik a helyzet, ha valamely ideológia hegemón helyzetbe kerül az adott társadalomban. Ekkor a többi ideológiát a társadalom peremére szorítja, vagy ki is szorítja a társadalomból. Emiatt, az ideológiáknak a társadalmat védő hatása gyakorlatilag megszünik.

Természetesen a hegemón helyzetbe került ideológiához kapcsolódóan is megjelent a két törekvés, ám ebben a helyzetben ezek a törekvések szinte korlátok nélkül képesek hatni és emiatt a társadalom működése súlyosan károsodni fog. Attól kezdve, hogy az ideológia hegemón helyzetbe került, az emberi gondolkodásnak a fentebb bemutatott törvénye és a hatására megjelenő két törekvés már nem tölt be hasznos szerepet, ellenkezőleg, ettől kezdve súlyosan károsítja a társadalom működését.

Az emberi gondolkodásnak ezen törvénye, amely az ideológia elveinek az elfogadtatásáért felelős, a fenti példában szereplő két törekvésen kívül számos egyéb törekvés segítségével befolyásolja a társadalom működését, azzal a céllal, hogy a társadalom tagjai minél nagyobb számban fogadják el a támogatott ideológia elveit. Ezek a törekvések a következők:

-A hegemón helyzetbe került ideológia elveinek a korlátlan belső és külső terjesztését szolgáló törekvés. Ennek hatására károsodik leginkább a társadalom működése. A többi törekvés, bár önálló károsító hatást is kifejtenek, lényegében ennek a törekvésnek a megvalósítását segítik elő.

-A társadalom teljes ellenőrzését célzó törekvés.

-Törekvés a társadalom tagjai gondolkodásának az átprogramozására.

-Törekvés a legerőteljesebb hatás elérésére- megjelenik az agresszió.

-A társadalomban zajló kóros folyamatok maszkírozását célzó törekvés.

-A kóros folyamatok gyorsítását célzó törekvés. Az ideológia elveinek és a társadalom működésének a torzulása, azaz, a társadalom működésének a károsodása, gyorsul.

-Törekvés a társadalmi elit érdekeinek a kiszolgálására.

Ezek a törekvések együttesen okozzák a hegemón helyzetű ideológia által uralt társadalmak működésének a súlyos károsodását.

A károkozás mechanizmusát megismerve a keresett társadalmi törvény már definiálhatóvá vált.

Minden ideológiára vonatkozólag igaz az a tény, hogy amennyiben a társadalomra gyakorolt hatása során hegemón helyzetbe kerül az adott társadalomra ható többi ideológia viszonylatában, a kialakult hegemón helyzet következtében olyan társadalmi folyamatok indulnak el, melyek a társadalom működését károsítják.

Később bebizonyosodott, hogy a felismert társadalmi törvény minden társadalmi folyamat esetén képes hatni, ha az ehhez szükséges körülmény létrejön.

Ezért általánosabb megfogalmazásra volt szükség:

Minden, a gondolkodó-cselekvő ember, vagy emberek csoportja által elindított társadalmi folyamat vonatkozásában igaz az a tény, hogy amennyiben hegemón helyzetbe kerül a többi, hasonló célból elindított társadalmi folyamat viszonylatában, a létrejött hegemón helyzet következtében olyan társadalmi folyamatok indulnak el, amelyek a társadalom működését károsítják.

Gyakorlati károkozás

A gyakorlatban a károkozás úgy következik be, hogy a társadalom krízis-helyzete miatt a társadalom tagjainak nagy tömege fogadja el, rövid idő alatt, a társadalom problémáira megoldást ígérő ideológia elveit. Ezen tömeg nevében fellépő politikusok elfoglalják a törvényhozás, az államigazgatás és a média kulcspozicióit, az állambiztonsági szervek felügyeletét átveszik.

Kitüntetett helyzetbe kerül az államapparátus és a média -

az ideolőgia feltétlen híveivel. Megkezdődik a társadalmi folyamatok átalakítása az immár hegemón helyzetbe került ideológia elveinek megfelelően és megkezdődik a társadalom tagjai gondolkodásának az átprogramozása. Minden más ideológiát követő pártot a perifériára szorítanak, megindul a társadalom tagjainak az ellenőrzése.

A hegemón helyzetbe került ideológiák által uralt társadalmakban zajló kóros folyamatok jellemzői.

A kóros folyamatok önmaguktól sosem állnak le. Ez érthető is, hiszen működésüket társadalmi torvény irányítja. A társadalmi törvény pedig nem más, mint valamely társadalmi autómata, amely meghatározott körülmények esetén autómatikusan működésbe lép, ám önmaga műkodését leállítani nem tudja.

A társadalom tagjai képtelenek beavatkozni és megállítani a kóros irányba haladó társadalmi folyamatokat, hiszen már nincs demokratikus választás, az ellenállás pedig reménytelen.

Mindennek a következménye az, hogy ezen társadalmak működése diktatúrába torkollik. Az ideológia hegemón helyzetbe kerülése a döntő tényező. Az ideológiák tartalmának annyi szerep jut, hogy ordas eszmék esetén a diktatúra kialakulása rendkívül gyorsan, pusztítóan következik be, valós pozitív elveket tartalmazó ideológia esetén lassan, kíméletesen, de ekkor is bekövezkezik.

“Menetrend”

Az előzőekben bemutatott kóros folyamatok felszámolásának a mechanizmusa:

A hegemón helyzetbe került ideológia elveinek a korlátlan terjesztése nemzetközi szinten is megindul. Ez egyre növekvő nemzetközi ellenállást vált ki. Az ellenállás következményeként a káros folyamatokat elindító állam ereje meggyengül és az eközben megerősödő külső és belső ellenerők egymással összefogva felszámolják a károkozó állam tevékenységét.

Lezárult folyamat?

A XX.-XXI. században hegemón helyzetbe került három ideológia közül kettő esetében a folyamat lezárult(?). A náci(nemzetiszocialista) és a bolsevik(kommunista) eszmerendszer eredendően ordas eszméket tartalmazott. A társadalmi törvény működésbe lépésének iszonyatos következmémyei lettek. Mindkét esetben százmillióra teszik az elpusztult emberek számát és az emberi szenvedés érzékeltetésére nincsenek megfelelő fogalom-eszközeink. A liberális eszmerendszer károkozásáról később írok.

Vizsgáljuk meg, hogy az elméleti felismerések hogyan mutatkoznak meg a liberális ideológia fogságába került nyugat-európai államok társadalmi folyamataiban!

-A kóros folyamatok önmaguktól sosem állnak meg.

A szólás és sajtószabadság folyamatosan beszűkül. A kóros folyamatok ellen fellépőket egyre agresszívebben támadják. A gender elmélet mind nagyobb teret nyer az oktatásban. Az egyre szélsőségesebb liberális ötleteket az állam egyre készségesebben teljesíti.

-A társadalmak tagjai, a migráció okozta probléma megjelenéséig, képtelenek voltak beavatkozni a kóros folyamatokba. Már nem volt demokratikus választás, ahol valós alternatívák közt választhattak volna a polgárok. Látszólag működött a többpártrendszer, de csak az a párt kerülhetett választható helyzetbe, amelyik a liberális eszmerendszer alapján működött. Ezért nem volt valós választási alternativa.

A liberalizmus hegemóniája

Mindezek következtében, a hegemón helyzetbe került liberális eszmerendszer által uralt nyugat-európai országokban a társadalmi folyamatok a diktatúra felé haladnak.

Zajlanak olyan társadalmi folyamatok, amelyek önmagukban nem diktatórikusak. de segítik a diktatúra kialakulását és egyben jelzőbólyaként szolgálnak, megmutatva, hogy a diktatúra felé tartó folyamat már hol tart, és hol tart a társadalom tagjai gondolkodásának átprogramozása.

Ezen folyamatok a következők:

-A történelmi hagyományok, a vallási és családi kötődések felszámolását célzó folyamatok. Ezek megfosztják gyökereiktől a polgárokat, akik így jól manipulálhatóvá válva adják a „liberális demokráciák” bázisát, ők válnak a diktatúra felé haladó folyamatok támogatóivá.

-A kisebbségek minden eszközzel történő támogatása a többség hátrányára. Egyrészt, csak a többség jelent veszélyt a liberális diktatúra felé tartó tolyamatokra, másrészt, ezek a korlátlanul támogatott kisebbségek adják a „liberális demokrácia” másik bázisát.

-A gender elmélet alapvető nevelési elvvé tétele azért fontos, mert a nemi identitásában bizonytalanná tett, a társadalmi beilleszkedés zavarával kűszködő fiatalok jól manipulálhatók az eltorzult liberális ideológiát kiszolgáló politikusok által, ők lesznek a jövőbeli támogatóik.

-A szélsőséges liberális ötletek felvetése és megvalósítása. Aki felveti, bizonyítani akarja, hogy elkötelezett híve az eszmének, az a tény, hogy akár megvalósíthatók is, megmutatja, hogy hol tart a társadalom tagjai gondolkodásának átprogramozása, mit fogad már el a társadalom.

A diktatúrához kapcsolható társadalmi folyamatok másik része önmagukban is diktatúrisztikusak, sőt, magának a diktatúrának a részét képezik. Ide sorolhatók a sajtószabadaág és szólásszabadság egyre súlyosabb beszűkülése, vagy a kóros folyamatok bírálóival szemben megjelenő, egyre fokozódó agresszivitás. A társadalom egyes, jól behatárolható területein már kialakult a diktatúra. Ilyen terület a felsőoktatás, valószínűleg ide sorolható már az igazságügy és a művészetek világa is.

Diktatúra Nyugaton?!

Felvetődik a kérdés. a nyugat-európai országokban már kialakult-e a diktatúra? A kérdésre egzakt választ lehet adni: nem. Ugyanis mindaddig, amíg az antiliberális, antimigrációs pártok választhatóságig képesek erősödni, diktatúráról nem beszélhetünk. Azt azonban meg kell állapítani, hogy a hegemón helyzetbe került liberális ideológia eltorzult, mára már valóságos ideológiai szörnyeteggé vált, amely már csaknem maga alá gyűrte a liberális társadalmakat. A „liberális demokráciák” nem mások, mint ennek az ideológiai szörnyetegnek a kiszolgálói és a társadalmi folyamatok, fokozódó intenzitással, a diktatúra felé haladnak.

Mára már megkezdődött a liberális országokban zajló kóros folyamatok felszámolása.

A liberalizmus fogságába került nemzetek agresszív külpolitikai folyamatokat indítottak el, a „demokrácia exportját”. (Minden nemzet a liberális elvek szerint működjön és államformája „liberális demokrácia” legyen). A folyamat elméleti alapjául a „hegemón helyzetbe került ideológia elveinek a korlátlan külső terjesztése-törekvés szolgált. A cél elérése vágett hagyományos államformákat zúztak szét. Az eredmény a káosz lett ezekben az országokban, miközben az elpusztult emberek száma meghaladta a milliót, és több mint tízmillióan váltak földönfutóvá. Történelmi tapasztalat, hogy ezek a nemzetközileg megjelenő, kárt okozó folyamatok mindig visszahatnak a károkozást elindító országra. Most is ez történt. A „demokrácia exportja” következtében földönfutóvá vált milliók egy része, a migráció elsö hullámaként, elindult Európa felé, meggyengítve a „liberális demokráciákat” és megerősítve a külső és belső ellenzéket. Itt tart a folyamat jelenleg.

Mi lehet Európa sorsa?

Szintén figyelembe véve a történelmi tapasztalatokat, bizonyosra vehető, hogy a „liberális demokráciákat” fel fogják számolni. Mielőtt ezt az állítást konkretizálnánk röviden foglalkozni kell a multikultúralizmus kérdésével, szétválasztva a fogalmat részeire.

-Azonos kultúrális gyökerű és vallású, de más hagyományokkal rendelkező népcsoportok képesek egymással békében élni, ez a társadalmat erősítő együttélési forma.

-Különböző kultúrális gyökerű és inkompatibilis vallású tömegek képesek egymás mellett élni, de csak diktatúrában és ez esetben is óriásiak a társadalmi feszültségek, melyeket csak a diktatúra képes kordában tartani.

-„Liberális demokráciában” a különböző kultúrális gyökerű és inkompatibilis vallású tömegek képtelenek egymással békébem élni, integrációjuk lehetetlen. A bevándorlók számának növekedésével a feszültség egyre nő. Vagy a befogadó nép szabadul meg a bevándorlóktól, vagy a bevándorlók gyűrik maguk alá a befogadó társadalmat. A két szélső helyzet között lehetséges állóháború (ez zajlik a liberális államokban) de ez valamerre el fog dőlni.

Három forgatókönyv

A migráció áttör, a bevándorlók elözönlik Nyugat-Európát, felszámolják a hagyományos értelemben vett európai kultúrát, egyben megpecsételve Közép és Kelet-Európa sorsát is. Ám a „liberális demokráciákat” is felszámolják.

A „liberális demokráciák” politikusai ugyan nem képesek megbírkózni a migráció problémájával, de pótcselekvésekkel lassítják. A nyugat-európai polgárok megnyugszanak, hogy „történik valami” ezügyben. A bevándorlás azonban folytatódik és a polgárok rájönnek, hogy csúnyán becsapták őket, polgárháború tör ki és felszámolják a „liberális demokráciát”.

Az antimigrációs és antiliberális pártok megerősödnek, helyes stratégiával maguk mögé állítják a bevándorlásellenes tömegeket, demokratikus választáson antiliberális áttörést valósítanak meg ezzel megszüntetik a liberális ideológia hegemón helyzetét, majd felszámolják a „liberális demokráciákat”. Ez az egyetlen demokratikus lehetőség az európai civilizáció megmentésére.

