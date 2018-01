A polgármesteri hivatal szóvivője szerint semmilyen szolgálati probléma nem merült fel, pusztán átszervezésről van szó, a rendőrfőnöki tisztséget nemsokára megpályáztatják. Aki ismeri a 45 százalékban magyar lakosságú Marosvásárhely közéletét, kíváncsian várja, hogy mi lesz a bajkeverő sorsa, hol, milyen területen buktatják fölfelé, hiszen sokszor jószolgálatot tett az őt most leváltó, a magyarbarátságot csak színlelő Dorin Florea polgármesternek. Bretfelean ellen 2012-ben pont azért indítottak bűnvádi eljárást, mert a helyhatósági választások előtt nyíltan kampányolt a polgármesternek. Ezen kívül 2010 óta tartó parancsnoksága alatt egyetlen visszaélése miatt sem vonták felelősségre, élt, mint Marci Hevesen, pedig - vagy éppen azért, mert - ő volt főszereplője a marosvásárhelyi magyarság körében felháborodást kiváltó ügyek szinte mindegyikének.

Hozzá fűződik a székely szabadságnapi felvonulás, autonómiapárti tüntetés betiltása, a csillagászati összegű bírságok kiszabása a székely zászló használatáért, a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezéséért, vagy a magyar nyelvű termékcédulákért, illetve a Skócia függetlenségét támogató magyar villámcsődület miatt. A bíróság azonban jogerős ítéletben érvénytelenítette mind a székely zászló, mind az utcanévtáblák miatti rendőrségi bírságolási jegyzőkönyveket. Rendőrei 2012-ben bekísérték és megbírságolták az egyik kéttannyelvű marosvásárhelyi iskola szülői bizottságának magyar tagját, amiért magyar nyelvű iratot próbált iktatni az iskolában. 2015 októberében a székelyföldi román civil szervezetek marosvásárhelyi tanácskozásán felszólalva Bretfelean személyes érdemének tekintette, hogy Marosvásárhelyen sikerült megakadályozni a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését. Arra buzdította a székelyföldi román szervezeteket, hogy álljanak ellen a magyar nyomásnak. A kijelentések miatt az RMDSZ a rendőrfőnök leváltását követelte, ám ez nem történt meg. Dorin Florea polgármester kijelentette, büntetést szabott ki a rendőrfőnökre a kijelentései miatt, és megtiltotta neki, hogy politikai rendezvényekre járjon. A városvezető nem részletezte, hogy miben állt a büntetése - emlékeztetet az MTI.

Azt is érdemes felidézni, hogy a marosvásárhelyi római katolikus magyar gimnázium megszűtnetését előidéző társaság egyik főszereplője is Bretfelean volt, aki az egyházi épületben bérlőként működő román iskola igazgatótanácsban szította a magyarellenes hangulatot, és vádolta meg a visszaéléssel a megyei tanfelügyelőséget. Ennek nyomán indult eljárás a román főtanfelügyelő és a magyar iskolaigazgató ellen. Meghurcoltatásuk még most is tart, az iskola újralapítását elősegítő jogszabály pedig még várat magára. Romániában egyre többet beszélnek “a mély állam” létéről, amely láthatalanul idéz elő magyarellenes folyamatokat. Ennek egyik látható képviselője maga Bretefelean, akiről Gazeta de Maramureş napilap bő egy évtizeddel ezelőtt azt írta, hogy a kommunista állambiztonság,a hirhedetten magyarellenes Szekuritáté embere volt. Tény, hogy 1990 és 2008 között a Román Hírszerző Szolgálatnak (SRI) dolgozott, 2008-ban ezredesi rangban helyezték tartalékba a titkosszolgálat Máramaros megyei részlegének éléről - írta korábban a szekelyhon.ro portál.